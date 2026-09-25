Human napakyas sa Singapore, Eala misaad nga mobawi sa Asian Games

Human sa iyang sayo ug makasagmuyo nga pagpanamilit sa Singapore Tennis Open, si Filipina tennis ace Alex Eala daling nakapabilising sa iyang atensiyon ngadto sa 20th Asian Games sa Aichi-Nagoya, Japan.
Si Eala kinsa gipalagpot ni Russian Tatiana Prozorova, 4-6, 7-5, 6-3, sa labing una niyang tahas sa Singapore Tennis Open, nisaad nga buhaton niya ang tanan aron makabawi sa Asian Games diin siya ang labing taas og world ranking nga magduduwa sa tennis event ning maong kompetisyon.
“I think I have as big a chance as any other person on the draw. I think once you compete and, like I said, once you’re in the draw, you have a chance so I’ll do my best,” matod ni Eala nga napatik sa www.gmanews.tv.
Si Eala kinsa kasamtangang world No. 18 sa Women’s Tennis Association (WTA), niangkon nga gusto gyud unta niyang makaabot og layo sa Singapore Tenis Open hilabi na kay naa kini sa South East Asia apan wala motugot ang kahigayunan kaniya.
“Seeing my growth, seeing how I’ve grown as a person. I think my first tournament here, I was probably eight. I’m 21 now. It’s nice to see how far I’ve come,” matod ni Eala. / ESL