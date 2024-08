Human sa 14 years, Hayward miretiro

Human sa 14 ka mga tuig, nakadesisyon si Gordon Hayward nga moretiro na sa National Basketball Association (NBA).

Iya kining gianunsyo sa social media kagahapon, Biyernes, Agusto 2, 2024 (PH time). Si Hayward, kinsa nagtapontapon pagduwa sa Utah Jazz, Boston Celtics, Charlotte Hornets, ug Oklahoma City Thunder, nag-average og 15.2 puntos sulod sa 835 ka mga duwa sa regular season.

“Today, I am officially retiring from the game of basketball,” mensahe ni Hayward.

Gipasabot ni Hayward nga nakadesisyon siya niini aron makahatag siya’g mas taas nga panahon sa iyang pamilya. / AP