Human sa school shooting alarm, mall sa IT Park gi-bomb threat sab

Nilusad ang mga awtoridad og operasyon niadtong Biyernes sa hapon, Hulyo 3, 2026, human nakadawat og bomb threat ang usa ka mall sa Cebu IT Park pinaagi sa social media.
Kini nahitabo usa lang ka adlaw human ang usa ka private school sa dakbayan gihadlok sab og hulga sa pagpamusil online.
Base sa inisyal nga taho, mga alas 3:40 sa hapon, usa ka empleyado sa mall ang nakadawat og bomb threat pinaagi sa text message.
Giingong ang maong hulga gipadala sab sa official Facebook page sa mall.
Giingon sa mensahe nga usa ka improvised explosive device (IED), nga gihulagway nga usa ka timer bomb, ang gibutang sa sulod sa comfort room sa ikaduhang andana sa mall.
Human sa maong taho, daling gi-activate sa mall ang ilang Incident Management Team (IMT) ug nagtukod og command post sa Garden Bloc aron ma-coordinate ang emergency response.
Sulod sa pipila ka minutos, ang mga sakop sa Philippine National Police (PNP), SWAT Team, K-9 Unit, Bureau of Fire Protection (BFP), Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO), ug mga emergency responder sa Barangay Apas ang nangabot aron sa pagpahigayon og search ug clearing operations uban sa mga security personnel sa mall.
Gisugdan sa SWAT Team ang pag-inspeksyon sa mall mga alas 4:30 sa hapon, inabagan sa security sa mall, samtang secure sa kapulisan ang palibot.
Pag-abot sa alas 4:49 sa hapon, gideklarar sa mga awtoridad nga luwas na ang ground floor, ikaduha, ug ikatulo nga andana human sa makuti nga pag-inspeksyon. Bisan pa niini, nagpadayon ang validation sa hulga, search operations, ug imbestigasyon.
Sa usa ka pamahayag nga gipagawas sa alas 5:15 sa hapon, si Cebu City Mayor Nestor Archival niingon nga hugot nga gibantayan sa kagamhanan sa dakbayan ang insidente ug gipasaligan ang publiko nga magtinabangay ang tanang ahensiya aron maseguro ang kaluwasan sa tanan.
“Upon receiving the report, our emergency response protocols were immediately activated. The Philippine National Police, SWAT Team, K-9 Unit, Bureau of Fire Protection, CCDRRMO, Barangay Apas responders, and mall security promptly conducted coordinated search and clearing operations,” matod ni Archival.
Matod niya nga bisan og gideklarar na nga clear ang mga andana sa SWAT, nagpadayon ang mga awtoridad sa pag-validate sa hulga ug pagpahigayon og dugang inspeksyon aron maseguro ang kaluwasan sa mga mamalitay ug empleyado.
Human nasuta nga luwas ang tibuok building, gihunong ang clearing operation pagka alas 7:51 sa gabii.
Nanawagan ang mayor sa publiko nga magpabiling kalmado, likayan ang pagpakatap og impormasyon nga wala pa mapamatud-i, ug mosalig lang sa opisyal nga mga pahibalo samtang nagpadayon ang operasyon. / CAV