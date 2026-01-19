Human sa Sinulog Festival, MassKara dancers mo-perform sa Hong Kong

Human sa ilang madasigong pagpasundayag sa Sinulog Festival 2026 sa Sugbo niadtong Dominggo, Enero 18, 2026, ang mga mananayaw sa MassKara Festival mangandam na usab sa pagpakita sa ilang kahanas sa gawas sa nasod.
Ang contingent gikan sa Dakbayan sa Bacolod maoy usa sa mga internasyonal nga grupo nga mo-perform sa Cathay International Chinese New Year Night Parade sa Hong Kong karong Pebrero 17, 2026.
Kini ang ikaduhang higayon nga ang mga mananayaw sa MassKara mopasundayag sa maong kalihukan human sa ilang unang pag-apil niadtong 2024.
Ang maong night parade nga maoy mosaulog sa pagsugod sa Tuig sa Fire Horse, magsugod sa alas 8 sa gabii sa Tsim Sha Tsui, base sa pahibalo sa Hong Kong Tourism Board.
Ang contingent gikan sa Bacolod sa Sinulog Festival naglakip sa 60 ka mga mananayaw ug kapin sa 100 ka mga propsmen.
Niadtong 2024, ang mga mananayaw sa MassKara sa Barangay Sum-ag nipasundayag sa Lantern Festival sa Kaohsiung City, Taiwan ug atol usab sa Busan International Dance Festival sa Busan, South Korea niadtong 2023.
Niadtong 2023 usab, ang mga mananayaw sa MassKara gikan sa Barangay Granada unang higayon nga nipasundayag sa New York atol sa ika-125 nga Philippine Independence Anniversary Commemoration Parade sa Madison Avenue.
Isip usa sa labing mabulukon ug madasigong festival sa nasod, ang MassKara nagpakita og mga mananayaw nga nagsul-ob og mapahiyumong mga maskara ug mabulukon nga mga costume nga inspirasyon sa Mardi Gras samtang nagsayaw sa kadalanan. / PNA