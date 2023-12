Huwes miluwas sa iyang mga sakop

Nagkaguliyang ang mga kawani sa buhatan sa Municipal Trial Court (MTC), Lungsod sa Minglanilla, Sugbo ug sa ubang mga buhatan niini sa dihang mikayo ang MTC alas 11:58 sa buntag, Disyembre 12, 2023.

Usa ang patay, nga gituohan mao ang arsonist, samtang 15 ang nangaangol sa maong sunog.

Huwes nga maoy presiding judge sa sala diin nagagikan ang kayo, usa sa mga nangaangol, nakigsambunot sa suspek aron luwas nga makagawas ang mga tawo nga naa sa iyang hawanan.

Ang namatay giila’ng si Jose Mesa Agusto, 60, minyo, lumad nga taga Brgy. Panadtaran, San Fernando ug empleyado mismo sa sala ni Judge Wilson Ibones. Si Agusto giingong nisu­nog sa mga dokumento ilawom sa iyang lamesa.

Ang duha ka andana nga edi­pisyo nga nasunog gilangkuban sa mga buhatan sa Municipal Trial Court, Municipal Social Welfare and Development (MSWD), Tourism Office, Philpost, Dept. of the Interior and Local Government (DILG) ug Municipal Environment and Natu­ral Resources Office (MENRO).

Basi sa pasiunang imbestigasyon sa kapulisan sa Minglani­lla, ubos sa pagdumala ni P/Capt. Kalvin Jomari Golitod, nga ang kayo nagsugod sa sala ni Ibones.

Pipila sa mga saksi ning-claim nga si Agusto nisunog sa mga dokumento gamit ang iyang lighter. Giingong namatikdan kini ni Ibones hinungdan nga iyang gisugo ang usa sa mga staff nga si Darwin Rondina aron badlungon si Agusto.

Apan imbis mopatuo, gi­ingong nikuha hinuon og fluorescent tube ang suspek ug gigamit pagbunal sa ulo ni Rondina ug sa judge ug ubang mga empleyado sa maong lawak.

Samtang nahitabo ang pagpamunal, giingong nakaulbo na ang kayo hinungdan nga nag panic na ang mga empleyado. Wa sila makagawas dayon kay giingong gisirhan sa suspek ang pultahan.

Sa Facebook post sa usa ka abogado nga si Michael Francis Hubahib, matod niya nga si Judge Ibones maoy katapusang nigawas sa nagkayo nga edipis­yo sa dihang nakig-away pa sa attacker aron makahigayon sa pag-eskapo ang ubang mga kawani.