Huwes paduawon sa mga bilanggoan

Ang Office of the Court Administrator (OCA) sa Korte Suprema nipagawas og circular 131-2024 niadtong Mayo 2, 2024, aron manduan ang tanang huwes sa tibuok nasod sa pagbisita sa mga piniriso o persons deprived of liberty (PDLs) sa ilang tagsa-tagsa ka hurisdiksyon aron kumustahon ang ilang sitwasyon taliwala sa grabe’ng kainit sa panahon.

Si Court Administrator Raul Villanueva maoy ni-isyu sa maong circular diin iyang gihagit ang mga huwes sa pagbisita sa mga PDLs bisan unsang adlawa sulod niining bulan sa Mayo, gawas pa niadtong regular quarterly jail visits nga maoy ilang naandan’g tulumanon subay sa Circular 01-2024.

Matod sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pagasa, nga ang nasod nakatala og grabe’ng kataas nga temperatura nga moabot og 47 degrees Celsius niining bag-ohay lang.

Ang OCA nagkanayon nga ang huwes kinahanglang moduso og court jail visitation and inspection reports sa ilang labaw nga huwes nga gitawag og executive judges sulod sa lima ka adlaw gikan sa ilang pagbisita isip usa sa mga rekisitos sa Circular 131-2024.

Samtang ang executive judges ug judges sa usa ka sala sa Regional Trial Court stations mo-submit usab og consolidated reports ngadto sa Court Management Office sa OCA sulod ka lima ka adlaw human nila madawat ang mga reports gikan sa lower courts.

Ang OCA nideklarar sa maong direktiba nga usa ka dinalian o urgent aron masuta ang kahimtang sa panglawas sa mga PDLs.

Niadtong Abril 4, 2024, ang OCA mi-isyu og Circular 93-2024 pag-usab sa schedule sa ilang trabaho gikan sa 8-5 ngadto sa 7:30 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon hangtod Mayo 31, 2024, aron makalikay sa grabe’ng kainit sa kadalanan.

Samtang, kadaghanan sa jail facilities sa nasod gidumala sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP).

Sa Septiyembre 2022, aduna nay 477 ka mga jail facilities sa 17 ka rehiyon sa tibuok Pilipinas. Ang Calabarzon o Region IV-A maoy dunay pinakadaghan nga moabot sa 65.

Ang Central Visayas adunay 41 ka mga prisohan nga gidumala sa BJMP, apil na niini ang Cebu City Jail sa Barangay Kalunasan.

Apan lahi ang kasikbit sa Cebu City Jail nga Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kay ang Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang nagdumala niini.

Niadto’ng bulan sa Pebrero katong tuiga, ang nasod adunay 126,000 ka mga piniriso, diin 87,500 kanila o 69.51 percent ang under preventive detention ug 38,400 o 30.49 percent ang convicted ug sentenced.

Ang preventive detention nag-refer niadtong mga tawo nga nabilanggo apan wa pa masugdi ang ilang husay sa korte. / KAL, TPT