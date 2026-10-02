HVI gi-buy-bust sa Toledo, nakuhaan og shabu, armas

Usa ka high value individual (HVI) ang nakuhaan og shabu ug armas atol sa buy-bust operation alas 10:08 sa gabii, Huwebes, Oktubre 1, 2026, sa Barangay Talavera, Dakbayan sa Toledo.
Si Tristan Macapaz Purisima alyas Chengi, 45 anyos, molupyo sa nahisgutang lugar, gitanggong na sa
Toledo Police Station samtang mag-atubang sa kasong kalapasan sa paghupot og armas og pagpamaligya og drugas.
Ang mga personnel sa Special Drug Enforcement Unit (SDEU) sa Toledo City Police Station maoy nakasikop kang Chengi human sa pipila ka semanang pag-monitor kaniya.
Narekober sa posisyon sa dinakpan ang 5.37 gramos nga shabu nga mobalor sa P36,516 ug kalibre 45 nga pistol ug magazine niini nga dunay tulo ka bala. / GPL