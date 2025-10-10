HVI nakuhaan og P851K nga balor sa shabu

Istambay nga nabutang sa listahan sa kapulisan nga high value individual ang nadakpan sa gilusad nga buy-bust sa Station Drug Enforcement Unit sa Sawang Calero Police Station 6 sa Cebu City Police Office alas 11:20 sa gabii niadtong Martes, Oktubre 7, 2025 sa Sityo Buwaran, Barangay Sawang Calero sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang dinakpan giila nga si Roque Bacante Cabido alyas “QUE” 26, taga Sityo Lawis, Barangay Pasil.
Nakuhaan ang suspek og mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 125.24 gramos nga dunay standard drug price nga P851,632 ug mga drug paraphernalia.
Ang mga nakuha nga ebedensya giduso na kini sa PNP Regional Forensic Unit 7 alang sa chemical analysis.
Nakadawat og impormasyon ang kapulisan sa kalambigitan ni Cabido sa pagpamaligya sa ilegal nga drugas.
Tungod niini gipaubos sa monitoring sulod sa pila ka semana ang suspek ug human makuha ang tanang kasayuran, gihimo ang anti-illegal drug operation. / AYB