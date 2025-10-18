HVI sa Bohol nakuhaan og P340K nga shabu

Notado nga tigpayuhot sa ilegal nga drugas ang nadakpan sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Bohol Police Provincial Office (BPPO) alas 7:25 sa buntag, Biyernes, Oktubre 17, 2025 sa Purok 4, Barangay Catarman, Lungsod sa Dauis, Lalawigan sa Bohol.
Ang nasikop giila nga si Reinald Cinconiegue, 52, taga Purok 2, Barangay Biking, Lungsod sa Dauis.
Nakuha sa mga operatiba ang mga pinutos sa gituohang shabu nga motimbang og 59 gramos nga dunay standard drug price nga P340,000, cellphone, buy-bust money ug usa ka motorsiklo. Ang PIU sa Bohol nakadawat og impormasyon labot sa ilegal nga kalihukan sa suspek hinungdan nga gipaubos sa surveillance.
Human masuta gilusad dayon ang anti-illegal drug operation sa PIU sa pagpangulo ni Police Major Joemar Pomarejos uban sa Dauis Municipal Police Station nga nisangpot sa pagkasikop sa suspek. / AYB