HVI sikop sa buy-bust sa Mambaling

Nabalhog sa Mambaling Police Station ang usa ka high value individual (HVI) human nadakpan sa buy-bust alas 7:25 sa gabii, Huwebes, Septiyembre 18, 2025, sa Sityo Puntod, Barangay Mambaling, Siyudad sa Sugbo.
Ang napusasan giila nga si Edel Davis Fajardo alyas Del, 40-anyos, residente ra sab sa maong lugar.
Nakuha gikan kaniya ang mga pinutos sa gituohang shabu nga motimbang sa 50.40 gramos nga dunay standard drug price nga P342,720.
Matod sa usa sa mga operatiba sa Mambaling Police Station nga tulo ka semana nila nga gipaubos sa monitoring ang suspek human nila madawat ang impormasyon nga nalambigit kini sa pagpamaligya og shabu.
Giingong makabaligya si Fajardo og 50 gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang suplayer ug ang iyang area of distribution mao ang tibuok barangay Mambaling ug mga kasikbit nga lugar.
Gipaubos pa sa imbestigasyon si Fajardo aron sutaon kon si kinsa ang tigsuplay kaniya sa ilegal nga drugas.
Kalapasan sa Section 5 ug 11, Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon nga kaso ni Fajardo. / AYB