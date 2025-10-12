HVT nakuhaa’g usa ka kilong shabu sa Bohol

Nadakpan na ang giilang high value target (HVT) sa ilang lugar atol sa buy bust alas 11:36 sa buntag, Sabado, Oktubre 11, 2025 sa Purok 4, Barangay Centro, lungsod sa Tubigon probinsya sa Bohol.
Ang nasikop giila nga si Rey Sidaya, alyas Antoy, 41, taga Sitio Ingod sa maong barangay.
Nakuha sa mga sakop sa Drug Enforcement Unit sa Tubigon Municipal Police Station uban sa Provincial Intelligence Unit (PIU) sa Bohol Police Provincial Office ang mga dagkong putos sa gituohang shabu nga gisulod sa itom nga backpack nga motimbang sa 1,000 grams nga dunay standard drug price nga P6.8 million.
Sigun sa Tubigon PNP nga ang suspek dugay na nga gipaubos sa surveillance apan wa dayon madakpi gumikan sa iyang ka-idlas.
Sa dihang nakadawat og impormasyon ang kapulisan gikan sa usa ka concerned citizen labot sa padayong pagpamaligya ni Antoy og shabu sa maong dapit gilusad dayon ang anti-illegal drug operation sa kapulisan sa Tubigon sa pagpangulo sa ilang hepe nga si Police Captain Jobel Lofranco uban sa PIU ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Joermar Pomarejos ug malampuson kini nga nadakpan.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 nga ipasaka batok sa suspek. / AYB