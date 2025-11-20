Ibalik sa NHA ang P712M housing funds sa Kapitolyo

Giaprubahan sa National Housing Authority (NHA) ang panawagan ni Gobernador Pamela Baricuatro nga gahinan pag-usab ang Sugbo sa moabot P712 milyunes nga housing assistance nga kanhi gitagana alang sa mga nabiktima sa Bagyong Odette apan gibalik sa national budget.
“As the People’s Governor, I firmly believe that the affected Cebuanos deserve to receive what is rightfully theirs despite the years that had passed,” matod ni Baricuatro diha sa iyang suwat sa NHA sa Nobiyembre 18, 2025.
Ang maong suwat gidirekta ngadto ni NHA General Manager Joeben A. Tai pinaagi ni NHA 7 Manager Engr. Hermes Jude D. Juntilo.
Gipahibalo ni Ainjeliz Orong, Information Officer sa Kapitolyo, nga nakadawat og tawag si Baricuatro sa gabii sa Nobiyembre 19, 2025, nga nagkompirmar sa approval.
Sa nasayran, wala magkasinabot ang kanhi administrasyon sa Kapitolyo ug NHA 7 sa pag-distribute sa ayuda ngadto sa mga panimalay nga apektado sa Super Typhoon Odette sa Disyembre 2021.
Subay sa kagustohan sa NHA, buot niining ihatag og largo ngadto sa 72, 209 ka mga panimalay nga gi-identify sa Office of Civil Defense ang tag P10,000 nga ayuda. Samtang ang miaging administrasyon nihimo sa pag-distribute sa ayuda pinaagi sa Dasig Sugbo Card.
Una na nga gipasalig ni Baricuatro nga hapsay unya ang pagpatuman sa pag-apud-apod sa maong ayuda. / ANV