IBF champ Taduran motunga

Personal nga motan-aw si International Boxing Federation (IBF) world mimimumweight champion Pedro “Kid Heneral” Taduran sa “Fist of Fury 10 - The Eliminator” boxing event nga gikatakda karong Mayo 9, 2026, sa New Cebu Coliseum.
Mao kini ang gipahibalo sa nagpasiugda sa gikahinamang promosyon nga si sportsman Lorenzo “Chao” Sy, tag-iya sa Chao Sy International Promotions.
Tataw ang rason sa pagbisita ni Taduran sa Dakbayan sa Sugbo – maniid sa kon kinsa ang modaog sa main event sa promosyon tali nila ni Filipino Ian Paul Abne sa Cebu-based ARQ Stable ug Dianxing Zhu sa China kinsa mag-away alang sa IBF title eliminator bout.
Ang modoag tali nila ni Abne (12-0, 4KOs) ug Zhu (16-1, 14KOs) mao ang mahimong mandatory challenger ni Taduran.
Nagkanayon si Sy nga mokuyog ni Taduran ang manager niini nga si Cucuy Elorde sa bantugang Elorde Boxing Promotions.
Gipasabot ni Sy nga aduna na siya’y inisyal nga pagpakigsabot sa kampo ni Taduran nga kon modaog si Abne, hayan lihukon niya nga anhi sa Sugbo ipahigayon ang ilahang world title fight.
“Mura’g okey man sila hilabi na kon the price is right. Maayo unta kon modaog gyud si Abne kay kon mapilde, basin sa China ang away nila ni Taduran ug sa Chinese,” matod ni Sy.
Sa laing bahin, matod ni Sy nga alang sa iyang tinguha nga mabuhi og balik ang boksing sa Sugbo, nakadesisyon siya nga himuong barato ang mga tiket sa promosyon.
“Nindot kaayo ang tanang mga away ani kay mao gyud na ang akong gusto, binukbokay gyud. Akong gibarato ang tickets para daghan ang makatan-aw. Passion man nako ang boxing, okey ra bisan maalakansi,” pasabot ni Sy.
Ang mga tiket nagbalor og P100 sa general admission, P300 sa upper box, P500 sa lower box, ug P1,000 sa ringside ug hasta sa sponsors.
Lakip sa gikahinamang away sa undercard mao ang tali nila ni John Paul Gabunilas sa Chao Sy Boxing Stable ug Ramil Roda sa Omega Boxing Gym kinsa mag-ilog sa Philippine Boxing Federation (PBF) super flyweight title.
Giatangan sab ang World Boxing Federation (WBF) silver flyweight title bout tali nila ni Jemuel Aranas ug Jeric Noynay.
Aduna pa’y dugang walo ka mga away ang masaksihan ning pagbalik sa boksing sa New Cebu Coliseum. / ESL