IBP Cebu Tricity Marathon ‘26 motabang sa street dwellers, kabataang may kanser

Mobalik karong Oktubre 25, 2026, ang IBP: Cebu Tricity Marathon 2026 dili lamang isip usa ka dagkong kalihukan sa pagdagan sa Metro Cebu, kondili isip usa sab ka paagi sa paghatag og tabang ug paglaom sa street dwellers ug kabataang adunay kanser pinaagi sa matag kilometro nga daganon sa mga partisipante.
Gilauman nga daghang runners ug fitness enthusiasts gikan sa nagkalainlaing lugar sa Sugbo ug ubang bahin sa nasod ang moapil sa maong kalihukan nga nagtumong sa pagpasiugda sa wellness, panaghiusa, ug pagtabang sa komunidad.
Sa ikaupat na niini nga tuig, ang marathon nga kaniadto nailhan isip IBP Cebu Run, maghiusa pag-usab sa mga runner, abogado, estudyante, ug mga miyembro sa komunidad sa Robinsons Galleria Cebu.
Sumala sa mga organizer, mas gipadako pa karon nga tuig ang kalihukan pinaagi sa pagdugang og bag-ong race categories, mas maayong race merchandise, ug tricity route nga magpakita sa katahom sa Metro Cebu nga moagi sa Siyudad sa Sugbo, Mandaue, ug Talisay.
Gawas sa pagpasiugda sa maayong panglawas ug aktibong panginabuhi, padayon sab nga gisuportahan sa marathon ang mga adbokasiya alang sa komunidad.
Alang sa mga organizer, dili lamang kini usa ka ordinaryong lumba kondili usa sab ka paagi sa paghatag og paglaom ug suporta sa mga nanginahanglan.
Nipadayag sab sa iyang excitement ang ultramarathon runner ug content creator nga si Doris Baguio Daño alang sa umaabot nga kalihukan.
Matod niya, importante ang maayong koneksyon atol sa dagan aron dali nilang madokumento ug maipaambit sa ilang mga followers ang ilang kasinatian sa tukma nga oras.
Dugang pa niya, dako sab og tabang ang lig-on nga signal aron makakomunikar dayon sa pamilya ug mga higala panahon sa lumba.
Ang kalihukan giorganisar sa Young Lawyers Association of Cebu, Inc. kauban ang Smart Communications, Inc. nga mohatag og 4G ug 5G connectivity support sa tibuok rota sa marathon.
Sumala sa mga organizer, ang lig-on nga koneksyon makatabang sa komunikasyon, kaluwasan sa mga partisipante, ug sa kinatibuk-ang kasinatian sa lumba.
Nagpasalamat si Michael Francis Hubahib, head organizer sa marathon, sa padayon nga suporta sa Smart sa paghimo sa kalihukan nga mas luwas ug mas makalingaw alang sa mga partisipante.
Samtang giingon sab ni Christian So nga padayon ang ilang kompanya sa pagsuporta sa mga inisyatiba nga nagpalambo sa wellness ug panaghiusa sa komunidad.
Makadawat sab ang mga partisipante og eksklusibong Smart load offers ug raffle prizes atol sa race day activities.
Abli ang registration hangtod Agusto 31, 2026, ug ang mga interesadong moapil mahimong mobisita sa opisyal nga social media pages sa IBP: Cebu Tricity Marathon 2026 alang sa dugang impormasyon ug updates. / PR