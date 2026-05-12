ICC mikompirmar sa warrant of arrest batok ni Dela Rosa

Gikompirmar sa International Criminal Court (ICC) ang pagpagawas og warrant of arrest batok kang Senador Ronald “Bato” dela Rosa, kinsa giila nga “co-perpetrator” sa nabilanggo nga kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa krimen batok sa katawhan kon crime against humanity, atol sa pagpatuman sa gubat batok sa ilegal nga druga.
Sa usa ka video message, ang tigpamaba sa ICC nga si Oriane Maillet niingon nga ang mga hurado sa Pre-Trial Chamber I sa ICC niabli niadtong Lunes, Mayo 11, 2026, sa warrant of arrest para kang Dela Rosa nga orihinal nga giisyu isip “secret” niadtong Nobiyembre 6, 2025.
“Mister Dela Rosa is alleged to have committed a crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines,” matod niya.
Matod ni Maillet, ang ICC Pre-Trial Chamber I nagpasangil nga nalambigit si Dela Rosa sa usa ka kumon nga plano nga nilungtad gikan sa Nobiyembre 1, 2011, hangtod Marso 16, 2019, aron pamatyon ang mga suspetsadong kriminal, ilabi na kadtong gituohan o giingong nalambigit sa paggamit, pagbaligya, o paghimo og druga.
Gikutlo sa chamber ang mga posisyon ni Dela Rosa sa Philippine National Police, ilabi na ang iyang pagkahepe sa Davao Region Police Office, sa PNP Intelligence Group, ug sa Directorate for Human Resource and Doctrine Development. Gitala sab niini ang papel ni Dela Rosa isip hepe sa PNP ug director general sa Bureau of Corrections.
Human sa halos unom ka bulan nga pagkawala sa Senado, nitunga si Dela Rosa niadtong Lunes, Mayo 11 dungan sa usa ka “coup” o pag-alsa nga nipukan kang Senate President Vicente “Tito” Sotto III.
Adunay kagubot nga nahitabo sa pag-abot ni Dela Rosa sa Senado tungod kay ang mga personahe sa National Bureau of Investigation (NBI) giingong nibabag kaniya sa pagsulod nga niresulta sa usa ka gukdanay sa hagdanan.
Nitunga sab sa Senado si kanhi Senador Antonio Trillanes IV nga nagdala og giingong ICC warrant nga wala pa masayri sa kadaghanan niadtong higayona.
Taliwala sa kalibog, nagkauyon ang mga senador nga ibutang si Dela Rosa ubos sa “protective custody” sa Senado hangtod nga magamit niya ang tanang legal nga paagi sa pagpanalipod sa iyang kaugalingon ug hangtod nga ang institusyon makahimo sab sa samang lakang. /TPM/SunStar Philippines