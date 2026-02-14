ICC milambigit nilang Bato, Go sa drug war

Gihinganlan sa Office of the Prosecutor sa International Criminal Court (ICC) sila si Senador Ronald “Bato” Dela Rosa, Christopher “Bong” Go, ug unom ka uban isip mga “co-perpetrators” sa giingong pagpamatay ubos sa kampanya batok ilegal nga drugas ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
Si ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiaye Niang, sa usa ka dokumento sa korte niadtong Pebrero 13, nagkanayon nga ang nabilanggo nga kanhi presidente ug ang mga giingong kauban niini nagkahiusa sa usa ka plano o kasabutan aron i-neutralize ang mga giingong kriminal sa Pilipinas.
Si Dela Rosa, kinsa maoy unang hepe sa Philippine National Police (PNP) ni Duterte, wala na makit-i sa publiko sukad nibalik ang sesyon sa Senado niadtong Nobyembre 2025.
Siya nawala human nigawas ang mga report nga apil siya sa dakpunon.
Niadtong Enero 21, sa iyang ika-64 nga kasumaran sa adlawng natawhan, ni-post siya sa Facebook nga siya buhi ug maayo ang kahimtang, nagpaabot nga mugawas ug mopatigbabaw ang hustisya, ug nagpabiling mapailubon, kalmado, ug dunay kaligdong.
Gawas kang Dela Rosa, Go, ug kanhi Justice Secretary Vitaliano Aguirre III, ang uban pang gihingalan mao sila si Vicente Danao, Camilo Cascolan, Oscar Albayalde, Dante Gierran, ug Isidro Lapeña.
Nalakip usab sa listahan ang pipila ka wala nganli nga mga miyembro sa PNP ug mga tag-as nga opisyal sa gobiyerno.
Matud sa prosekusyon, gigamit ni Duterte, Go, ug sa mga opisyal sa balaod ang kapulisan gikan sa Davao City ug mga non-police hitmen, uban ang gitawag nga Davao Death Squad (DDS), aron pamatyon ang mga giingong kriminal sa panahon nga mayor pa ang kanhi presidente, gikan sa Hunyo 30, 2013 hangtod Hunyo 30, 2016.
Isip kanhi mayor, gihulagway sa prosekusyon si Duterte nga maoy nag-una sa gahum sa tibuok istruktura sa kapulisan ug sa dakbayan.
Siya ang adunay direktang kontrol sa mga yunit sa PNP sa Davao, lakip na sa mga kawani sa City Hall ug mga opisyal sa barangay nga giingong nalambigit o nakigtambayayong sa mga krimen.
Ang giingong mga barangay handlers ug mga polis, giingong maoy nagmando sa mga miyembro sa DDS nga maoy mopahigayon sa mga pagpamatay.
Ang mga giingong co-perpetrators adunay gahom ibabaw niadtong mga nipatay, kinsa nibati nga wala silay laing kapilian gawas sa pagsunod, kay kon dili, sila ang pamatyon.
Sa panahon sa pagkapresidente ni Duterte, ang prosekusyon nagkanayon nga ang mga gihingalan nagkauyon nga palapdan ang plano sa pag-neutralize sa mga giingong kriminal sa tibuok Pilipinas.
Gisaysay sa prosekusyon sa ICC nga ang kanhi presidente maoy mananubag sa balaod isip indirect co-perpetrator. Bisan kon dili siya ang direktang nipatay, siya ang nagmando sa tulo ka dagkong krimen batok sa katawhan nga nahitabo sa Davao ug sa tibuok nasod. / PNA
Si Duterte, nga gidala sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands niadtong Marso 11, 2025, motambong sa iyang confirmation hearing unya sa Pebrero 23 human siya gideklarar nga fit to stand trial. / PNA