ICI mirekomenda nga kasohan og plunder si Villanueva, Estrada

Ang Independent Commission on Infrastructure (ICI) nirekomenda sa Office of the Ombudsman nga pasakaan og kasong plunder sila si Senador Joel Villanueva ug Jinggoy Estrada, uban sa pipila pa ka tawo tungod sa ilang giingong kalambigitan sa anomaliya sa mga proyekto sa flood control.
Sa usa ka press conference niadtong Miyerkules, Oktubre 29, 2025, si ICI Chairman Andres Reyes Jr. niingon nga ang mga kasong plunder, bribery, ug korapsyon girekomenda sab batok sa ni-resign nga si Ako Bicol party-list Rep. Elizalde “Zaldy” Co, Caloocan Second District Rep. Mary Mitzi “Mitch” Cajayon-Uy, kanhi Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, ug Commission on Audit (COA) Commissioner Mario Lipana.
Matod ni Reyes nga ang rekomendasyon gibase sa mga testimonya sa mga saksi kalabot sa anomaliya sa mga proyekto sa flood control ubos sa Bulacan First Engineering Office.
Atol sa usa ka hearing sa Senate Blue Ribbon Committee niadtong Septiyembre 23, kabahin sa anomaliya sa mga proyekto sa flood control, ang gipalagpot nga Bulacan First District Engineer Henry Alcantara niangkon nga nakahatag siya og mga P8.75 bilyunes kang Co gikan sa 2022 hangtod 2025 isip komisyon sa paggama og pundo alang sa mga proyekto sa imprastraktura, kasagaran mga trabaho sa flood control sa Bulacan 1st District Engineering Office (DEO).
Matod niya, si Bernardo sa laing bahin, nagsugod sa pagpagawas og pundo sa Bulacan 1st DEO niadtong 2022 ubos sa usa ka kahikayan nga naghatag og 25 porsiyento nga komisyon ngadto sa tigpasiugda sa proyekto.
Niingon si Alcantara nga wala siya masayod kon kinsa ang mga tigpasiugda ug nga direkta siyang nihatag sa mga bayad kang Bernardo.
Bisan tuod nga nanghimakak si Alcantara sa bisan unsang direktang transaksyon kang Estrada, niingon siya nga atol sa 2024 budget hearing, gipangutana siya ni Bernardo kon nagkinahanglan pa ba siya og pundo alang sa dugang mga proyekto, nga namatikdan nga ang senador duna pa’y P355 milyones nga magamit alang sa paggahin.
Giangkon sab ni Alcantara nga nakahatag siya og P150 milyunes kang Villanueva aron matubag ang iyang hangyo alang sa usa ka P1.5-bilyunes nga multipurpose building project sa Bulacan nga wala hingpit nga giaprobahan ni Bernardo.
Apan, iyang giangkon nga si Villanueva wala masayod nga ang kuwarta gikan sa mga alokasyon sa proyekto sa flood control.
Dugang pa nga gikalambigit ni Alcantara si Cajayon-Uy, nga nag-ingon nga nakadawat siya og 10 porsiyento sa P411 milyunes nga gisulod sa 2022 General Appropriations Act (GAA) nga gi-download sa Bulacan 1st DEO. / TPM / SunStar Philippines