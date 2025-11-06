ICI mirekomendar nga kanhi opisyales sa DPWH pasakaa’g kaso

Girekomendar sa Independent Commission on Infrastructure (ICI) ngadto sa Office of the Ombudsman ang pagsang-at og administratibo ug kriminal nga mga reklamo batok sa kanhi mga opisyal sa Department of Public Works and Highways (DPWH), lakip na ang kanhi kalihim sa ahensiya nga si Manuel Bonoan, tungod sa usa ka P95-milyunes nga ghost flood control project sa Bocaue, Bulacan.
Si Andres Reyes, chairman sa ICI, niingon nga ang rekomendasyon naglakip sab sa kanhi mga opisyal sa DPWH Bulacan Engineering Office nga sila si Henry Alcantara, Brice Hernandez, Jaime Hernandez, Ernesto Galang, John Carlo Rivera, John Michael Marcos, Claudine Magdalene Magsakay, Ericka Justine Chico, ug Allan Payawal, ingon man ang kanhi undersecretaries nga sila si Roberto Bernardo ug Maria Catalina Cabral.
Matod ni Reyes, ang rekomendasyon gibase sa Commission on Audit (COA) technical inspection report diin nakita nga ang giingon nga proyekto nga gi-award sa joint venture sa
Topnotch Catalyst Builders Inc. ug Beam Team Developer Specialist Inc., wala gayud gipatuman sa gitudlo nga lokasyon nga gipakita sa giaprobahang bid plans.
Bisan pa niini, nabayran sa tibuok ang kantidad sa kontrata. /TPM / SunStar Philippines