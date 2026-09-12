‘Idlas’ nga drug pusher sa Tangke, nasikop na

Nadakpan sa mga sakop sa PNP-Drug Enforcement Group (PDEG) 7 ang usa ka giilang High Value Individual (HVI) sa gipahigayong buy-bust sa Sityo San Rafael, Barangay Tangke, Siyudad sa Talisay niadtong alas-10:54 sa gabii, Huwebes, Septiyembre 10, 2026.
Ang suspek giila nga si Rosauro Pongcol Jr., alyas Polo, 29, nagpuyo sa Purok Ito, Sityo Sawsawan, Barangay San Roque. Nakuha gikan sa suspek ang mga pinutos nga gituohang shabu nga motimbang og 57.68 gramos ug adunay Standard Drug Price (SDP) nga P392,224.00.
Subay sa imbestigasyon sa PDEG 7, taudtaod na nilang gi-monitor ang suspek human nigawas ang iyang ngalan nga usa sa mga daku-dako nga "drug player" sa maong dapit.
Nasayran sab nga makabaligya si Polo og hangtod sa 50 gramos nga shabu matag semana pinaagi sa iyang kontak nga kasamtangang napriso.
Human matala ang tanang impormasyon, nakig-transact ang usa ka polis nga nagpakararon-ingnon nga buyer.
Gipahigayon dayon ang buy-bust sa pakig-alayon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 nga niresulta sa pagkasikop sa suspek.
Niadtong Hulyo 2026, nadakpan na sa laing unit sa PNP si Polo apan nakagawas pinaagi sa pagpiyansa niadtong Agusto.
Human makagawas, nipadayon siya sa iyang naandang ilegal nga negosyo sa Barangay Tangke.
Giandam na sa kapulisan ang kasong paglapas sa Sections 5 ug 11 sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) batok sa suspek. / AYB