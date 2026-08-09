Idlas nga pusher, nadakpan na

Idlas nga drug pusher ang nadakpan na gyud sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) Cebu City Team uban sa Carbon Police Station sa Cebu City Police Office atol sa buy-bust alas 4:58 sa hapon, Biyernes, Agusto 7, 2026 sa Sitio Proper, Barangay Ermita sa Siyudad sa Sugbo.
Ang suspek giila ni PDEA-7 Director Joel Plaza nga si alyas ‘Baki’, 43, nagpuyo ra usab sa maong lugar.
Nakuha gikan kaniya ang 11 ka dagkong mga pakete sa gidudahang shabu nga motimbang og 550 grams nga adunay estimated average market value nga P3.7 milyon.
Lakip sa mga nasakmit mao ang buy-bust money, cellular phone ug uban pa nga ebidensya nga giduso na sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis.
Sigon ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga duha ka mga semana nila nga gipaubos sa case buildup ang maong suspek human nadawat ang impormasyon gikan sa ilang asset.
Giingong makabaligya kini og 500 gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang supplier.
Niadtong 2014, gipasakaan kini og kasong pagpayuhot sa illegal nga drugas sa Aloguinsan Municipal Police Station apan nakaipsot sa gipahigayong anti-illegal drug operation.
Apan karon sa dihang na-monitor na siya sa PDEA 7, wala na kini lung-i hangtod nga napusasan gyud kini.
Giandam na ang kasong ipasaka sa kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 batok sa suspek, nga gikustodiya na kaorn sa PDEA 7 sa Barangay Lahug, Siyudad sa Sugbo. / AYB