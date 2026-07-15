Igo ra ‘miuwang’ sa away napriso hinuon

Gipriso ang usa ka 41-anyos nga pintor kay gipasanginla’ng nibunlot sa live-in partner sa iyang amigo niadtong buntag sa alas 8:00 sa Martes, Hulyo 14, 2026, sa usa ka village sa Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo.
Ang gitanggong sa Mabolo Police Station mao si alyas Berto, 41, minyo, temporaryo’ng nagpuyo sa maong lugar. Samtang ang nagpasaka’g reklamo mao si alyas Marie, 30, lumad nga taga Taguig City apan nagtrabaho sa Dakbayan sa Sugbo isip timekeeper.
Base sa imbestigasyon, gidakop si Berto human mangayo og tabang si Marie ngadto sa mga polis sa pasangil nga gilarot sa suspek ang iyang buhok ug giguyod nga maoy hinungdan sa iyang mga bun-og ug samad sa lawas.
Apan depensa sa suspek nga igo ra siyang nipatunga sa away tali ni Marie ug sa iyang amigo ug kauban sa trabaho.
Matod ni Berto, iyang nawakli si Marie aron mapahunong ang kagubot ug wala siyay tuyo nga pasakitan.
Bisan pa, nipadayon si Marie sa pagpasaka og reklamo batok sa suspek. / JDG