Igo’ng suplay sa lana maangkon sa Pilipinas

Gipahibalo sa Malacañang niadtong Lunes, Marso 6, 2026, ang paningkamot nga maseguro nga luwas ang pag-agi sa mga barko nga paingon sa Pilipinas nga moagi sa Strait of Hormuz, aron nga dili mabalda ang suplay sa lana sa nasod ilabi na sa nagpadayong kagubot sa Middle East.
Samtang bukas ang kagamhanan sa ideya nga kasamtangan nga limitahan ang publiko sa pagpalit sa krudo aron mapugngan ang hoarding.
Sumala ni Palace Press Officer Claire Castro, ang pakighinabi sa Iran nakasentro sa pagpadayon sa suplay sa lana ug uban pang mga essential goods taliwala sa kagubot sa global supply.
Una nang nipasalig ang Iran sa Pilipinas alang sa “luwas, way babag ug paspas” nga pag-agi sa mga barko sa Pilipinas, lakip na ang mga nagkarga og suplay sa enerhiya ug giserbisyuhan sa mga Pilipino’ng marino, agi sa Strait of Hormuz.
Ang Strait of Hormuz usa ka kritikal nga agianan sa dagat nga nagsumpay sa Persian Gulf ngadto sa Gulf of Oman ug Arabian Sea, diin moagi ang 20 porsiyento sa global nga shipment sa lana.
Gipasabot ni Castro nga ang pakig-alayon sa Tehran dili makadaot sa dugay nang alyansa sa Manila ug sa Estados Unidos (US).
“Wala po tayong nakikitang magiging isyu sa ating kaibigan na bansa na US dahil alam naman po nila ang sitwasyon ngayon,” matod pa ni Castro.
Tungod sa kawalay kasegurohan sa global supply, gipahibalo sa Palasyo nga gitun-an ang proposal sama sa pagpahamtang og temporaryong limitasyon sa pagpalit og gasolina, sa tuyo nga malikayan ang hoarding.
“Lahat po ng suggestion ay maaari pong ikonsidera ng administrasyon,” matod pa ni Castro nga gitun-an karon sa Department of Energy.
Ang Pilipinas usa sa mga nasod nga naapektuhan sa kalit nga pagsaka sa presyo sa lana human sa tensiyon sa Middle East, lakip na ang mga disrupsyon sa Strait of Hormuz. / PNA