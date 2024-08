Igsuon sa mayor sa Leyte gisikop sa NBI sa kasong murder

Mga operatiba sa National Bureau of Investigation (NBI) sa Eastern Visayas ningsikop niadtong Hulyo 29, 2024, sa igsuon ni San Isidro, Leyte Mayor Remedio Veloso sa kaso nga pagpatay.

Ang nasikop giilang si Emmanuel “Weng Weng” Veloso, kinsa nalambigit sa pagpusil patay kang Municipal Administrator Levi Aporbo Mabini sa Barangay Capiñahan, San Isidro, Leyte niadtong Mayo 8, 2019, matod ni NBI-Eastern Visayas Director Judge Jaime Santiago.

Matod niya nga ang kaso gibalhin ngadto sa Regional Trial Court (RTC) Branch 5 sa Quezon City ug giisyu ang warrant alang sa pagdakop kang Weng Weng.

Ang NBI niingon nga si Weng Weng dugay nang nagtagotago human sa insidente sa pagpamusil niadtong 2019, apan ila kining nakit-an ug na-serve ang warrant niadtong Agusto 7 sa Barangay Linao, San Isidro, Leyte.

Ang suspek gidala sa buhatan sa NBI-Eastern Visayas alang sa standard booking procedures.

"Director Santiago lauded the NBI-EVRO operatives for tracking down the Subject and assured the public that the NBI will be relentless in tracking down criminals who are hiding from the law," matod sa NBI sa usa ka opisyal nga pamahayag.

Sa sayo pa, gipasaka sa NBI ang kasong murder batok kang Weng Weng, Mayor Veloso, ug duha pa tungod sa pagpatay kang Mabini.

Matod sa mga saksi nga nagkunsabo ang mga Veloso ug laing duha ka mga suspek sa pagpatay sa municipal administrator.

Apan ang kampo sa mayor mihimakak sa mga pasangil, nga nagkanayon nga si Mayor Veloso walay kalambigitan sa pagpatay ug kini may kalambigitan sa politika.