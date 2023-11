Ihap sa balota sa Brgy. Cogon Ramos gikuwestiyon

Ang re-electionist ug naa sa ika-walo nga puwesto sa bag-uhay lang natapos nga Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) 2023 nikuwestiyon sa resulta sa piniliay sa Barangay Cogon Ramos, Dakbayan sa Sugbo.

Kini human nga ang nahimutang sa ikapitong dapit nga kandidato, matod pa, wala makakuha sa igong gidaghanon sa botos aron mahimutang sa maong puwesto sa pagka-barangay kagawad.

Si May Tugot Sadaya, nga nagtinguha sa iyang katapusang termino sa konseho sa barangay, nibisita sa Commission on Elections (Comelec) Cebu City North Office sa Martes, Nobiyembre 7, 2023, aron sa pagpahibawo sa nasuta nga discrepancy sa pag-ihap sa botos sa miaging barangay elections niadtong Oktubre 30.

Matod pa ni Sadaya nga andam niyang dawaton ang resulta sa maong piniliay apan kinahanglan nga tukma ang proseso ilabi na ang iniphanay sa mga balota.

Si Sadaya nagserbisyo sa Barangay Cogon Ramos sukad niadtong 2010.

Si Sadaya, kinsa nakadawat og kinatibuk-ang 998 botos, nipasangil nga ang ikapitong pwesto nga kandidato nga si Cherry Ann Ginobisa Cillar, nakakuha lang og 973 ka botos.

Base sa Certificate of Canvass of Votes and Proclamation (COCP) alang sa mga midaog nga kandidato, si Cillar gikataho nga nakakuha og 1,003 sa kinatibuk-ang botos.

Apan, sa statement of votes by precinct nga gipresentar ngadto sa mga sakop sa media, bisan og parehas ang kinatibuk-ang 1,003 ka botos alang kang Cillar, adunay breakdown sa mga botos nga nakuha gikan sa siyam ka presinto sa Brgy. Cogon Ramos nga nipakita sa lahi nga resulta.

Gipakita sa dokumento nga si Cillar nakadawat og 100 ka botos sa

precinct 268A-269A, 96 votes sa precinct 272A-272B, 125 votes sa precinct 270A-271A, 76 votes sa precinct 273A-273B, 152 votes sa precinct 274A, 114 votes sa precinct 275A-276A, 115 votes sa precinct 277A-278A, 125 votes sa precinct 279A-280A, ug 70 votes sa precinct 281A-281B kun 973 ang kinatibuk-ang botos.

Apan si Marchel Sarno, Comelec officer sa Cebu City North, niingon sa Martes nga ang husto nga molingkod sa barangay council mao ang kandidato nga giproklamar sa barangay board of canvassers base sa COCP nga mao si Cillar.

Si Sarno nisugyot kang Sadaya nga kinahanglan nga moduso og Petition for Correction of Manifest Error sa Comelec Manila pinaagi sa pagpadala og pormal nga reklamo pinaagi sa email aron masugdan ang legal nga proseso.

Iyang giklaro nga ang pagpasaka og petisyon lahi sa pagsang-at og election protest, diin ang matag boto sa matag ballot box i-recount. Apan sa maong kaso, ang COCP ra ang ma-compute.

Si Sarno nidugang nga susamang mga sitwasyon ang nahitabo kaniadto, ug nakab-ot ang mga resolusyon. Apan, dili niya matino ang timeline sa proseso.

Ang SunStar nisuway sa pagkontak ni Cherry Ann Ginobisa Cillar alang sa komento pinaagi sa Facebook Messenger, apan wala pa kini nitubag sa pagsuwat ning taho.