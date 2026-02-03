Ihap sa mga namatay sa nalunod nga barko sa Basilan misaka sa 42

Nisaka na ngadto sa 42 ang gidaghanon sa mga nakalas sa pagkalunod sa barkong depasaheroan nga MV Trisha Kerstin 3 human nakit-an sa mga awtoridad ang duha pa ka lawas sa kadagatan sa Baluk-Baluk Island niadtong Lunes, Pebrero 2, 2026, sumala sa report sa Philippine Coast Guard (PCG).
Matod sa Coast Guard, ang BRP Capones mao ang nakakuha sa maong mga patay nga lawas nga ipaubos pa sa proseso sa pag-ila ug saktong disposisyon.
Ang bag-ong ihap nagpakita sab sa gitul-id nga talaan human sa koordinasyon sa mga lokal nga buhatan sa kalamidad.
Si Commodore Rejard Marfe, ang PCG commander sa Coast Guard District Southwestern Mindanao (CGDSWM), nagkanayon nga ang giusab nga kinatibuk-ang ihap naglakip na sa usa ka unom ka bulan nga batang babaye kansang lawas natugyan na sa Basilan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) niadtong Enero 26 sa wala pa kini madala sa Zamboanga City.
Gikompirmar sa PCG, PDRRMO, ug City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) ang pinal nga numero human sa usa ka tigom aron husayon ang tanang taho sa mga narekober gikan sa maong trahedya sa dagat.
Niadtong Dominggo, Pebrero 1, nakakuha ang PCG og tulo ka lawas, hinungdan nga nisaka ang ihap sa mga namatay ngadto sa 40 niadtong higayona. Usa sa mga nakalas mao si Seaman First Class Alkhaizar Hadjail, usa ka sakop sa Coast Guard nga sakay sa maong barko.
Ang ihap sa mga naluwas nagpabilin sa 316. / DEF