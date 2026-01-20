Ihawan sa San Nicolas gironda, karne gisakmit

Gironda sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries (DVMF) ug sa kapulisan ang usa ka ilegal nga ihawan sa Barangay San Nicolas Proper, Dakbayan sa Sugbo niadtong Dominggo, Enero 18, 2026.
Sa maong operasyon batok sa hot meat, nasakmit sa mga awtoridad ang kapin sa 100 ka kilo nga karne sa baboy ug 40 ka kilo nga mga sulod sa lawas.
Kini nga ronda kabahin sa tinguha sa siyudad nga maseguro ang kaluwasan sa pagkaon samtang daghang mga tawo ang namista. Mga kalapasan sa maong ihawan mao ang Cebu City Ordinance 2189 nga nagmando nga kinahanglan adunay saktong inspeksyon, sanitasyon, ug dokumento ang tanang karne nga ibaligya sa siyudad.
Lakip na niini ang mga namaligya og lechon ug barbecue nga kinahanglang adunay valid nga permit.
Laing kalapasan ang Animal Welfare Act (RA 8485/RA 10631) tungod kay nakita ang dili maayong paagi sa pag-ihaw ug hugaw nga pagdumala sa mga karne ug by-products niini.
Si DVMF Officer-in-Charge Jessica Maribojoc nipasabot sa kamahinungdanon sa pagsunod sa balaod alang sa panglawas sa publiko. Gitataw niya nga ang mga ilegal nga ihawan delikado sa panglawas tungod kay ang mga sakit gikan sa baboy mahimong motakod sa tawo.
Matod pa niya dunay katungod ang mga mamalitay nga mangayo niini og meat inspection certificate sa dili pa mopalit.
Kinahanglan ang mga tindero adunay health card gikan sa DVMF aron maseguro nga wala silay sakit nga makatakod sama sa tuberculosis.
Ang karne kinahanglan dili molapas sa walo ka oras gikan sa pag-ihaw kon kini display lang.
Kinahanglan sab nga walay daot nga baho, dili pilit, ug dili green ang kolor sa karne. / Bryce Ken Abellon, Correspondent