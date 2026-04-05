Ika-2 nga US Warplane, nahagsa sa Persian Gulf

Duha na ka eroplanong igugubat sa US Air Force ang nahagsa sa rehiyon sa Persian Gulf niadtong Biyernes, suma sa report sa lokal nga media.
Sa pagkutlo sa duha ka opisyal sa US, gitaho sa The New York Times nga ang nag-inusarang piloto sa A-10 Warthog luwas nga na-rescue.
Ang A-10 attack plane nahagsa duol sa Strait of Hormuz sa susamang oras sa pagtira sa usa ka Air Force F-15E ibabaw sa Iran, sumala sa mga opisyal.
Sa sayo pa, ang tigpamaba sa White House nga si Karoline Leavitt nitug-an sa CNN nga si Presidente Donald Trump napahibawo na mahitungod sa fighter jet sa US nga natirahan sa Iran, nga sa ulahi giila nga usa ka F-15E Strike Eagle.
Suma sa mga report sa media nga nagkutlo sa mga opisyal sa US, usa ka miyembro sa crew sa F-15E ang naluwas na ug kasamtangang gipaubos sa medikal nga pagtambal.
Padayon pa ang search and rescue operation alang sa ikaduhang miyembro sa crew, kansang kahimtang wala pa mahibaw-i.
Ang F-15E duna’y crew nga gilangkuban sa usa ka piloto ug usa ka weapons systems officer.
Sumala sa NBC News, niingon si Trump niadtong Biyernes nga ang pagkaigo sa fighter jet sa US dili makaapekto sa nagpadayon nga negosasyon uban sa Iran.
Sa usa ka mubo nga interbyu pinaagi sa telepono, wala mohatag si Trump og mga detalye bahin sa search and rescue operation, ug gihulagway kini isip usa ka sensitibo nga military matter.
Matod sa NBC News, gipadayag sa presidente ang iyang kalagot sa coverage sa media mahitungod sa sitwasyon. Sa dihang gipangutana kon ang maong panghitabo makaimpluwensya ba sa diplomatikong paningkamot uban sa Iran, gisalikway kini ni Trump.
“No, not at all. No, it’s war. We’re in war, Garrett," matod ni Trump ngadto sa NBC News correspondent nga si Garrett Haake.
Ang The New York Times nagtaho nga ang ikaduhang eroplanong panggubat—ang A-10 attack plane—nahagsa sa Persian Gulf dungan sa pagkaigo sa F-15E.
Sa laing bahin, si Trump, sa usa ka mubo nga interbyu sa The Independent, niingon nga dili siya makahatag og komento kon unsa ang iyang himuon nga lakang kon ugaling pasakitan ang nawagtang nga piloto didto sa Iran. / Gikan sa Wires