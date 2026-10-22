Ika-2 suspek mipatay ni Isaac, misurender

Duha sa mga responsable sa pagdunggab ug pagpusil-patay sa 24-anyos nga si Isaac Viernes ang nadakpan sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima, taga Sityo Baskio, Barangay Basak Pardo, gipatay sa buntag niadtong Oktubre 8, 2026, sa Barangay Pahina Central.
Matod ni Police Lt. Col. Gerard Ace Pelare, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO), nadakpan si alyas Justine sa Carbon Police Station niadtong Martes, Oktubre 20, diin nakuhaan siya og armas ug granada.
Nitahan sab sa iyang kaugalingon si alyas Ewo, 24, niadtong Miyerkules sa hapon, Oktubre 21.
Human niini, gisilbihan siya og warrant of arrest sa kasong attempted murder.
Sa iyang pahayag atubangan sa abogado ug saksi, niangkon si Ewo nga siya ang balik-balik nga nidunggab sa liog sa biktima, samtang si Justine maoy nipusil sa ulo niini.
Sumala sa imbestigasyon, nag-inom si Ewo kauban ang iyang mga kaila sa usa ka gym sa Pahina Central sa wala pa ang krimen.
Gipahibawo si Ewo nga gibastos ang manghod nga babaye ni alyas Ar-Ar sulod sa usa ka convenience store.
Apan wala na niya maabti ang mga lalaki nga giingong nagbinastos.
Sa iyang pagbalik sa gym, nakatagbo niya si Isaac ug gisukmatan kini.
Nisangpot sa sinumbagay ug pag-abot ni Ar-Ar, giingong nisugo kang Ewo sa pagdunggab sa biktima.
Human sa pagdunggab, gidala ang biktima ngadto sa bakanteng luna sa kanhing Citilink Terminal, luyo sa Cebu City Medical Center, diin didto siya gipusil sa ulo ni Justine gamit ang KG9 pistol.
Giangkon ni Ewo nga buhi pa si Isaac samtang gidala nila kini ug namatay lamang human pusila sa ulo.
Matod ni Pelare, tulo ka suspek ang giila nilang direktang nalambigit sa krimen, ang usa maoy nidunggab, ang usa giingong nisugo ug ang usa nipusil sa biktima.
Duna pa silay duha ka tawo nga giimbestigar tungod sa posibleng papel niini sa pagpatay.
Gisuportahan sab sa CCTV footage ug mga pahayag sa mga saksi ang mga ebidensya nga nakuha sa mga imbestigador.
Apan giklaro ni Pelare nga wala pa masulbad ang krimen kay wala pa masang-at sa korte ang mga kaso batok sa mga mamumuno.
Nalipay si Jenny Viernes, inahan sa biktima, sa pagkadakop sa duha ka suspek ug nanghinaot nga silotan ang mga responsable sa brutal nga pagpatay sa iyang anak.
Samtang gipatawag sab sa CCPO ang ubang mga tawo nga giingong nalambigit sa pagkuha sa kutsilyo ug pagpalit og uling nga gigamit human sa krimen. /