Ika-21 nga ‘Kumbati’ karong Enero 10 sa Nustar

Sugdan sa Omega Sports Promotions ang bag-ong tuig sa Cebu boxing pinaagi sa ika-21 nga edisyon sa ilahang “Kumbati” series karong Enero 10, 2026, sa Nustar Resort and Casino.
Sa main event sa promosyon, makigsangka ang sumosulbong nga boksidor nga si Lienard Sarcon batok sa beteranong si Mark Anthony Geraldo alang sa inilugay sa Philippines Games and Amusements Board (GAB) featherweight title.
Si Sarcon kinsa regular nga nag-training sa Omega Boxing Gym, kasamtang featherweight No. 14 sa International Boxing Federation (IBF).
Nagtinguha si Sarcon nga mahimong aktibo aron mas mosaka pa ang iyang world ranking.
Niadtong 2025, usa ra ka away ang iyang gisagubang.
Nahimong World Boxing Association (WBA) Asia featherweight champion si Sarcon kaniadto.
Sa laing bahin, si Geraldo nakakontra na og dekalidad nga mga boksidor sa ubos nga timbang diin lakip sa iyang napilde mao si kanhi world champion Jerwin Ancajas ug ex-world title challenger Hirofumi Mukai.
Si Sarcon adunay 14-0, 6KOs nga rekord samtang si Geraldo adunay 40-14-3, 21KOs nga baraha. / EKA, ESL