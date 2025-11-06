Ika-4 nga sagunsong daog tinguha sa Beermen

Suwayan pagsumpay sa San Miguel Beermen ang ilang sunodsunod nga kadaugan sa ilang pagpakigbatok sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots sa main game karong Biyernes sa gabii, Nobiyembre 7, 2025, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Ynares Center sa Montalban.
Human sila nasubhan og duha ka sunodsunod nga kapildihan, ningbangon ang Beermen pinaagi sa pagdaog sa nasunod nilang tulo ka mga duwa.
Ang Hotshots nga adunay 4-1 nga rekord ug nakigbahin sa TNT Tropang 5G sa ikaduhang luna, mosuway sab pagsumpay sa ilang duha ka sunodsunod nga kadaugan.
Sa primerong duwa, ang Tropang 5G makigbatok sa Terrafirma Dyip nga aunay 1-4 nga rekord. / ESL