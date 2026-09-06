Ika-41 nga ‘Walk with Mary’ gidugokan sa mga deboto

Liboan ka mga deboto sa Birhen Maria ang niapil sa ika-41 ka tuig nga "Walk with Mary," nga nagdala sa tema nga "With Mary, We Walk as One as Instruments of Christ’s Peace," niadtong Dominggo sa kadlawon, Septiyembre 6, 2026.
Gi-organisa sa Association of the Children of Mary - Vincentian Marian Youth, ang kalihokan karong tuiga nagpakita sa 24 ka mga imahen ni Maria nga giatiman sa mga pamilya ug mga parokya nga padayong nagpasiugda sa debosyon kang Maria sa ilang mga komunidad, uban sa Patrocinio de San Jose de Mandaue ug sa Santo Niño de Cebu, El Teniente General de la Guardia.
Nagsugod sa Cebu Provincial Capitol, ang prosesyon miagi sa Osmeña Boulevard ug natapos sa Plaza Independencia, diin gipahigayon ang Santos nga Misa nga gipangulohan ni Cebu Archbishop Alberto “Abet” S. Uy, uban sa mga kaparian nga niapil sa prosesyon.
Base sa iyang homiliya, gipasiugda ni Archbishop Abet ang imbitasyon ni Hesus nga "motan-aw," "mamalandong," ug "mohatag og pagtagad," nga nag-ingon nga kini nga mga pulong importante kaayo karong panahona samtang ang mga tawo nagpuyo sa usa ka henerasyon nga kanunay nagtutok sa mga screen.
“We can spend hours scrolling through pictures of the world while failing to notice the beautiful world right in front of us,” matod ni Archbishop Abet.
Iyang gihulagway ang paglalang (creation) isip usa ka eskwelahan sa pagtuo (school of faith), diin ang mga langgam ug mga bulak nagpadayag sa pag-atiman sa Dios ug nagtudlo sa mga tawo sa pagsalig Kaniya.
Gipahinumdoman niya ang mga magtutuo nga dili nila mapanalipdan ang mga butang nga wala nila gihatagan og bili, ug dili nila ma-appreciate ang mga butang nga wala nila mamatikdi. Gidasig niya ang mga pamilya sa pagtabang sa mga bata nga molantaw lapas pa sa mga screen aron makadiskobre pag-usab sa katahom sa kinaiyahan, ug magdaku nga makamaong moatiman sa mga binuhat sa Dios.
“As we walk with Mary, I hope ma-appreciate nato og balik ang kinaiyahan and we work together… I don't need your likes. I need you to follow what we show you as an example. Kining care for creation is not only about planting trees. We need conversion of our hearts. We need to appreciate again to live simply, to appreciate nature more,” matod sa arsobispo.
Samtang, gipaspasan usab sa kapolisan ang seguridad alang sa mga deboto nga mosimba sa kapistahan karong Septiyembre 8, sa simbahan sa Blessed Virgin Mary sa Lindogon, lungsod sa Sibonga, nga siguradong dugokan sa katawhan.
Aron maseguro ang kahapsay ug kalinaw, gipangulohan ni Cebu Police Provincial Office (CCPO) Director Col. Abubakar Udang Mangelen Jr. ang usa ka pre-deployment briefing agig pagpangandam sa mga polis nga mohatag og seguridad sa mga deboto. / PR