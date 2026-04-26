Ika-505 nga Kadaugan sa Mactan puno sa kasadya, panaghiusa

Puno sa kasadya ang ika-505 nga Kadaugan sa Mactan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Sugbo uban sa tema nga “Pride of the Island; Strength of Nation,” nga naghiusa sa katawhan pinaagi sa nagkalainlaing kalihukan sa Liberty Shrine ug Lapu-Lapu Shrine sa Abril 2026.
Pinangulohan sa Lapu-Lapu City Government ubos ni Mayor Cindi King Chan ug Kongresista Ahong Chan, ang selebrasyon nagpasidungog sa kasaysayan samtang gipakita ang talento ug kusog sa komunidad, uban sa suporta sa Lapu-Lapu City Tourism nga gipangulohan ni Garry Lao ug sa iyang mga kawani.
Sumala sa kalendaryo sa kalihukan, nagsugod ang kasaulogan sa “Night of Performance” gikan Abril 6 hangtod 9, gisundan sa grand opening sa stalls ug JPark Night niadtong Abril 10.
Gisundan kini sa K-pop Dance Competition sa Abril 11, Lapu-Lapu Got Talent eliminations sa Abril 12, Vendors Association Night sa Abril 14, ug Pepsi Night sa Abril 15.
Nagpadayon ang kalihukan sa BisayaFlix New Moon Night sa Abril 16, ug Island Central Mactan Night sa Abril 17, hangtod sa usa sa mga highlight niadtong Abril 18 ug 19.
Niadtong Abril 18, gipahigayon ang Ignite Volume 2 Dance Competition nga giorganisar sa Spark Studio ubos nila ni Wella Williams o mas nailhan isip KC sa Baywalk Bodies, diin ang grupong “Ako Budoy” maoy nagkampyon, gisundan sa Freestyler 2.0 isip ikaduha, ug Atmospheric Gesture ang ikatulo.
Niadtong Abril 19, gihimo ang 1st Asia Natural Arm-Wrestling League (ANAWL) nga giaprubahan sa Filipino Armwrestling Federation.
Gitambungan kini sa mga atleta gikan sa Luzon, Visayas, ug Mindanao. Usa sa highlights mao ang supermatches nga gipangulohan ni Josh Nicholas —kinsa usa ka Filipino arm-wrestling champion nga nakabase sa Thailand, world champion sa IFA 2023, ug usa sa top-ranked arm wrestlers sa Asia—uban nila Mr. Bontoc, Barako Bull Fianza, ug Marc King.
Sa resulta sa kompetisyon, nanguna si Limuel Cobra sa lightweight (right ug left hand), si Jeffrey Belamide sa welterweight (right hand) ug si Israel Ekid sa left hand; si Abraham Kerchaten sa middleweight (right hand) ug si Israel Ekid gihapon sa left; si Mark Ben Luis sa heavyweight (right hand) ug si Jan Marc Fianza sa left; samtang si Vinz Roi Chiong ang nagkampyon sa super heavyweight (right hand) ug si Mark Ben Luis sa left.
Ang mga nakasunod nga puwesto naglakip nila ni Markrenzy Crisostomo, John Mark Muares, Shaun Chispa, Gino Dela Peña, Hans Daniel Bullecer, Jhomel Ranoa, Gino Gomez, Shane Michael Fuentes, ug uban pa nga mga atleta nga nipakita sa ilang kahanas sa lainlaing dibisyon.
Sa women’s open category, si Leady Rose Vasquez ang nagkampyon, gisundan nila Kim Ann Enriquez isipa ikaduha, ug Ghenwa isip ikatulo kinsa usa ka Lebanese.
Nagdugang og dungog sa kalihukan ang presensya ni Ray Querubin gikan sa Bohol —kinsa usa ka 4x Philippine Strongest Man ug kasamtangang title holder, Static Monster Champion (Open), Powerlifting Champion (Open), kanhi miyembro sa Weightlifting National Team, arm-wrestling champion, ug miyembro sa Team Philippines sa Netflix Physical Asia—nga nakahatag og inspirasyon sa mga atleta ug manan-aw.
Nagpadayon ang selebrasyon pinaagi sa Eskrima Festival sa Abril 21 ug Eskrima Cultural Showdown sa Abril 22 sa Hoops Dome, gisundan sa Lapu-Lapu Got Talent Grand Finals sa Abril 23, ug Kadaugan Fun Run sa Abril 25.
Ang kasaulogan tapuson karong adlawa Abril 27 sa Liberty Shrine pinaagi sa grand reenactment sa Kadaugan sa Mactan, nga usa ka simbolo sa kaisog, panaghiusa, ug garbo sa katawhang Pilipino. / PR