Ika-6 nga daog tinguha sa Elasto Painters

Mga duwa karon:
5:15 pm- Converge batok Blackwater
7:30 pm- Rain or Shine batok NLEX
Pahugtan og suway sa Rain or Shine Elasto Painters ang ilang paggunit sa liderato sa ilang pagpakigbatok sa NLEX Road Warriors sa main game karong Sabado sa gabii, Nobiyembre 8, 2025, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup sa Ynares Sports Center sa Antipolo City.
Ang Elasto Paintes mao ang labing init nga puwersa sa kasamtangan gumikan kay gikan sila sa upat ka sunodsunod nga kadaugan, nga nagpahiluna kanila sa ibabaw nga bahin dala ang 5-1 nga rekord.
Nahimo kini sa Elasto Painters bisan kuwang kaayo sila og dagko ug tag-as nga mga magduduwa.
“Kulang talaga sa bigs. We’re struggling but we’re still here,” matod ni Rain or Shine coach Yeng Guiao, nga napatik sa www.pba.ph.
Hinuon, pinaagi sa ilang determinasyon, ang Elasto Painters nakamaneho paghakot og kadaugan.
Batok sa Road Warriors, nga adunay 4-2 nga rekord, gilaumang makasugat og lisod nga pagsuway ang Elasto Painters.
Sa premirong duwa, magsangka ang parehong nagkagidlay nga Titan Ultra Giant Risers ug Blackwater Bossing.
Ang Giant Risers adunay 2-4 nga rekord smatang ang Bossing adunay 1-4 nga baraha. / ESL