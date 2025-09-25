Ikaduha kong pagduaw sa Banff

Vlad Fernando / Nagsuwat, hulagway
Adunay mga higayon sa atong kinabuhi nga magpabilin gayud sa hunahuna ang mga kasinatian nga lisod kalimtan, ilabina kon kini naghatag og talagsaon nga kalipay ug katahom nga pagbati. Dili lang tungod sa lugar nga imong naadtoan, apan labi na sa imong nasinati.
Usa sa akong di makalimtan nga kasinatian mao ang akong biyahe sa Banff, usa ka matahom nga resort town nga nahimutang sulod sa Banff National Park sa Alberta, Canada. Unang higayon nako nga nakaadto sa Banff kay niadtong 2022. Murag damgo ang akong gibati pag-abot, sama ko’g nisulod sa usa ka paraiso nga puno sa kahilom ug katahom. Ang mga nagatungas nga kabukiran, tin-aw nga mga suba, ug malinawon nga palibot nagpabilin sa akong panumdoman.
Dili ikatingala nga kini usa sa labing popular nga destinasyon sa Canada. Apil kini sa Canadian Rocky Mountain Parks nga usa sa mga giila sa UNESCO isip World Heritage Site. Dugang pa, ang Banff mao ang unang National Park sa Canada ug ikatulo nga giila sa kalibutan isip refuge park.
Tungod sa dakong impresyon nga gibiyaan niini sa akong kasingkasing, nibalik ko pag-usab sa maong lugar. Dili ko katuo nga ang usa ka damgo nga kaniadto murag lisod maabot, nahimo na nga tinuod—dili lang kausa, apan kaduha.
Usa kini ka kahibulongang kasinatian. Hunahunaa, kapin sa upat ka milyon ka mga tawo ang mobisita sa Banff matag tuig, ilhanan kon unsa kini katahom ug unsa kadaghan ang nadani sa maong lugar.
Sikat ang Banff dili lang tungod sa natural nga katahom, kondili tungod sab sa daghang kalihukan sa gawas. Napalibotan kini sa dagkong kabukiran ug inila sa hot springs. Angay gayud kini sa mga mahilig sa hiking, biking, scrambling, ug skiing. Ilado nga mga lugar sa palibot mao ang Ski Norquay, Lake Louise Ski Resort, ug Sunshine Village.
Layo ang Banff gikan sa akong gipuy-an dinhi sa Canada. Ang biyahe sa eroplano molungtad og tulo ka oras, murag niadto na ko og abroad, sama sa pagbakasyon gikan sa Pilipinas. Nibayad ko og 149 Canadian dollars alang sa usa ka group tour nga molungtad og duha ka adlaw ug tulo ka gabii. Wala pa ni naglakip sa pagkaon; tour lang kini nga naglakip sa Moraine Lake ug Lake Louise.
Layo man ug medyo mahal ang biyahe, apan ang kasinatian dili matumbasan sa kuwarta. Ang akong pagduaw napuno og kalipay ug katingala, worth it gyud kaayo. Sulit sa tanan nga paagi. /