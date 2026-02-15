Ikaduha nga most wanted tungod sa ilegal nga drogas, naposasan

Ang ikaduha nga most wanted person sa city level ug ika-9 sa provincial level tungod sa kasong pagpamaligya og ilegal nga drugas ang nipauli unta sa ilang panimalay sa Barangay Sangi, dakbayan sa Toledo, apan gidakop na hinuon sa kapulisan niadtong Dominggo sa alas 11:30 sa buntag, Pebrero 15, 2026.
Ang suspek giila nga si Justine Dogomeo, hingkod ang panuigon.
Siya naposasan pinasikad sa arrest warrant nga gi-isyu ni Judge Jerome Gensaya Abarca, sa Regional Trial Court, Seventh Judicial Region, Branch 99, Toledo City, niadtong Enero 13, 2026, nga walay gitugot nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan.
Si Dogomeo adunay daghang pending warrant sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Nakonbikto na kini sa sa samang kaso.
Nadakpan kini niadtong Pebrero 2022, og pagka Disyembre sa samang tuig nakagawas, apan giingon’g nagpadayon sa pagpamaligya og illegal nga drugas. / GPL