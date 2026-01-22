Ikaduha’ng impeachment batok ni PBBM, way igong basehanan

Gisalikway sa Malacañang niadtong Huwebes isip walay basehan ang ikaduhang reklamo sa impeachment nga gipasaka batok kang Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga ning higayona giduso sa Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) ug giendorso sa Makabayan Bloc, nga matod sa palasyo, ang mga pasangil kuwang sa ebidensya ug pulos lamang mga pagduda.
Sumala ni Palace Press Officer Claire Castro, ang reklamo nga nagtumbok sa Presidente og pag-abuso sa discretionary powers kalabot sa unprogrammed appropriations sa nasudnong budget ug pasangil sa pagkalambigit sa mga kickback, usa lang ka hearsay .
“Kapag sinabi nilang abusive, kailangan talagang i-prove ito. Kung wala naman po silang mailalagay na anumang pruweba sa kanilang complaint ay nagagawa lamang po silang kuwento, naghahabi ng istorya,” matod ni Castro sa usa ka press briefing sa Palasyo.
Ang reklamo gipasaka ni Bayan chair Renato Reyes ug kanhi ACT Teachers Party-list representative France Castro, ug giendorso sa
Makabayan Bloc nga gipangulohan nila ni ACT Teachers Party-list Rep. Antonio Tinio, Gabriela Rep. Sarah Elago, ug Kabataan Party-list Rep. Renee Co.
Gipasanginlan nila si Marcos og betrayal of public trust tungod sa giingong sayop nga pagdumala sa unprogrammed appropriations, usa ka pundo nga gitagana alang sa dinalian o wala damhang panginahanglan sa gobiyerno nga ipagawas base sa diskresyon sa Presidente. / PNA