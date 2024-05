Ikaduhang luna sa NBA Finals tumong sa Mavs

Suwayan pagsakmit sa host Dallas Mavericks ang ikaduhang puwesto sa 2023-24 National Basketball Association (NBA) Finals sa ilang pagpakigbatok og balik sa Minnesota Timberwolves ning Miyerkules sa buntag, Mayo 29, 2024, sa Game 4 sa Western Conference finals series.

Dala ang 3-0 nga bintaha sa series, ang Celtics makaangkon sa katungod sa pagpakigbatok sa Eastern Conference champion Boston Celtics sa NBA Finals kon modaug na sab sila ning higayuna.

Ang Mavericks naabot ning puntoha sa pagpangulo nila ni Luka Doncic ug Kyrie Irving.

“I feel like we’re both born for this, if you ask me,” matod ni Irving. “Down the stretch, that’s where we make our money, man. We’re finishing clutch games. We’re showcasing our skill sets out there.”

Alang sa Timberwolves, padayon silang maglaum hangtod nga aduna pa sila’y kinabuhi.

Sa kasaysayan, wala pa’y hingpit nga naluwas sa kasamtangang sitwasyon sa Timberwolves. / AP