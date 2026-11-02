Ikapito nga anibersaryo

Magsaulog sa ikapito ka tuig nga anibersaryo ang JVPRG karong Nobiyembre 2026.
Isip kabahin sa pagsaulog, magpahigayon ang grupo og outreach activity sa Nobiyembre 8 sa Quiot, Pardo, Dakbayan sa Sugbo, nga maglakip og feeding activity, mga dula ug pag-apudapod og mga loot bag alang sa mga bata.
Magpahigayon sab kini og 7-kilometer community run sa Nobiyembre 11 sa Pier 88, Liloan, Sugbo, nga magsugod alas 6 sa gabii.
Sa pito ka tuig nga pagdagan, nagpakita ang mga kasinatian sa mga miyembro nga ang matag runner adunay kaugalingong tumong, apan ang panaghigalaay ug suporta makatabang sa pagpadayon bisan pa sa mga hagit sa ilang panaw. / PR