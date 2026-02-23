Ikapito nga pagsaka sa presyo sa krudo

Mosaka na sab ang presyo sa mga produktong petrolyo karong Martes, Pebrero 24, 2026, nga ikapito na ka sunodsunod nga semana nga oil price hike.

Sa tagsa-tagsa ka advisories, gipahibalo sa Pilipinas Shell Petroleum Corporation, Cleanfuel, PetroGazz, PTT Philippines, Caltex Philippines ug Seaoil Philippines nga ipatuman ang mosunod nga pagsaka sa presyo:

P1.20 matag litro sa diesel

P1.20 matag litro sa kerosene

P0.60 matag litro sa gasolina

Ang maong adjustments magsugod alas 6 sa buntag.

Sumala sa Department of Energy–Oil Industry Management Bureau (DOE-OIMB), ang pagtaas sa presyo resulta sa kombinasyon sa nagkagrabeng geopolitical tensions. /TPM / SunStar Philippines