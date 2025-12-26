Ikapitong Distrito sa Sugbo, nakakuha sa pinakadakong pundo sa imprastruktura

Nakadawat sa kinadak-ang bahin sa pundo alang sa imprastraktura sa tibuok Central Visayas gikan sa tuig 2023 hangtod 2026, ang ikapitong distrito sa Sugbo.
Ang kinatibuk-ang gahin niabot ngadto sa P32.87 bilyunes, base sa mga dokumento sa budget sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nga gipagawas karong semanaha.
Ang maong mga dokumento, nga gipagawas ni Batangas 1st District Rep. Leandro Legarda Leviste, nagpakita nga ang maong distrito—nga girepresentahan ni Kongresista Peter John D. Calderon—milabaw sa tanang uban pang mga congressional district sa rehiyon sa kinatibuk-ang gahin sa DPWH sulod sa upat ka tuig.
Base sa rekord sa DPWH niadtong Septiyembre 4, 2025, gikan sa fiscal years 2023 hangtod 2026, mokabat sa P177.23 bilyunes ang gigahin alang sa mga proyekto sa imprastraktura sa Central Visayas. Sa maong kantidad, ang 7th District sa Sugbo nakakuha og hapit P33 bilyunes, gisundan sa 3rd District sa Bohol nga adunay P19.84 bilyunes, ug ang 1st District sa Sugbo nga adunay P16.38 bilyunes.
Alang sa tuig 2025 lamang, ang DPWH naggahin og P58.43 bilyunes alang sa mga proyekto sa Sugbo ug Bohol.
Ang 7th District sa Sugbo na usab ang nakakuha sa kinadak-ang bahin nga P11.63 bilyun, nga mas taas kaysa sa 1st District sa Sugbo nga P8.41 bilyunes ug sa uban pang mga distrito kansang gahin duna lay tag P2.39 bilyunes hangtod P3.31 bilyunes.
Ania ang ubang alokasyon sa Sugbo ubos sa 2025 General Appropriations Act:
• 3rd District: P3.31 bilyunes
• 2nd District: P2.97 bilyunes
• 5th District: P2.93 bilyunes
• 4th District: P2.82 bilyunes
• 6th District: P2.39 bilyunes
• Mandaue City: P3.14 bilyunes
• Lapu-Lapu City: P2.50 bilyunes
Giklaro ni Leviste nga kini nga mga pundo alang sa mga proyekto sa DPWH ug dili kini ihatag direkta sa mga indibidwal nga magbabalaod, bisan kon ang mga ngalan sa mga representante sa distrito makita sa mga summary sa budget.
Dugang niya, dako nga bahin sa budget sa DPWH ang gawas na sa "allocable" nga mahimong irekomendar sa mga representante matag tuig.
Matod ni Leviste, ang maong datos mahimong ma-verify ni DPWH Secretary Vince Dizon ug namatikdan usab nga ang mga kantidad alang sa tuig 2026 mahimo pa nga mausab samtang nagpaabot sa final nga pag-aprobar sa General Appropriations Act. / CDF