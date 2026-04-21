Ikaupat nga food redemption sa Sugbo, Bohol way extension

Giawhag sa Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas (DSWD) 7 ang mga benepisyaryo sa Walang Gutom Program sa mga Probinsiya sa Sugbo ug Bohol nga tukmang oras nga kuhaon o i-redeem ang ilang food packages aron malikayan ang kahasol ug maseguro ang hapsay nga proseso sa mga partner retailers.
Sumala sa DSWD 7, wala’y ipatuman nga extension alang sa ikaupat nga Food Redemption base sa pahibalo sa National Program Management Office (NPMO).
Lahi kini sa miaging redemption period nga gipalugway hangtod Abril 1, 2026, gikan sa orihinal nga eskedyul nga Marso 6 hangtod 26, 2026.
Ang Food Redemption ipatuman sa duha ka lainlaing eskedyul depende sa klase sa electronic benefit transfer (EBT) card nga gigamit sa benepisyaryo.
Ang programa adunay duha ka service providers nga mao ang Rural Bank of Guinubatan, Incorporated (RBGI) ug Universal Storefront Services Corporation (USSC).
Alang sa ikaupat nga Food Redemption, mga benepisyaryo lamang ubos sa Listahanan 3 o National Household Targeting System for Poverty Reduction (NHTS-PR) ang kwalipikado.
Samtang, ang redemption alang sa mga panimalay nga gikan sa Community-Based Monitoring System (CBMS) ug mga nag-aplikar pinaagi sa on-demand application (ODA) temporaryong gipahunong.
Ang mga benepisyaryo nga adunay RBGI cards makakuha sa ilang food packages gikan Abril 13 hangtod Abril 30, 2026.
Sa laing bahin, ang USSC cardholders makakuha gikan Abril 13 hangtod Mayo 7, 2026.
Sa kinatibuk-an, 13,672 ka benepisyaryo sa duha ka probinsiya ang RBGI cardholders, diin 4,266 niini anaa sa Bohol ug 9,406 sa Sugbo.Samtang, 11,612 ka benepisyaryo ang USSC cardholders, nga tanan anaa sa Sugbo.
Sa Sugbo, ang mga lungsod ug siyudad nga adunay eskedyul sa Food Redemption mao ang Alcantara, Alcoy, Alegria, Aloguinsan, Argao, Asturias, Badian, Balamban, Bantayan, Barili, Boljoon, Borbon, Carmen, Catmon, City of Bogo, Carcar City, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, City of Naga, Talisay City, Toledo City, Compostela, Consolacion, Cordova, Daanbantayan, Dalaguete, Danao City, Dumanjug, Ginatilan, Liloan, Madridejos, Malabuyoc, Medellin, Minglanilla, Moalboal, Oslob, Pilar, Pinamungajan, Poro, Ronda, Samboan, San Fernando, San Francisco, San Remigio, Santa Fe, Santander, Sibonga, Sogod, Tabogon, Tabuelan, Tuburan, ug Tudela.
Sa Bohol, ang mga lugar nga nakatakdang adunay redemption mao ang Albuquerque, Alicia, Anda, Baclayon, Batuan, Bien Unido, Bilar, Buenavista, Calape, Candijay, Carmen, Catigbian, City of Tagbilaran, Clarin, Cortes, Danao, Dauis, Duero, Getafe, Guindulman, Inabanga, Jagna, Loay, Loon, Mabini, Maribojoc, Panglao, Pilar, President Carlos P. Garcia, Sagbayan, San Miguel, Sevilla, Talibon, Trinidad, Tubigon, ug Ubay.
Giawhag sa DSWD 7 ang mga benepisyaryo nga makig-coordinate sa ilang barangay, lokal nga panggamhanan (LGU), o Community Engagement Coordinators (CECs) aron mahibal-an ang tukmang eskedyul ug lugar sa redemption.
Pinaagi sa pagsunod sa eskedyul, maseguro ang hapsay nga distribusyon ug dali nga pagdawat sa pagkaon nga puno nutrisyon sa mga benepisyaryo. / PR