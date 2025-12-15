Ikaupat nga kaso ni Byron batok Gov. Pam

Laing kaso na sab ang atubangon ni Cebu Governor Pamela Baricuatro subay sa laing reklamo nga gipasaka ni Byron Garcia, igsuon ni kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa Disyembre 15, 2025.
Subay sa dokumento nga giduso ni Byron sa Disyembre 15, kasong administratiba ug criminal ang gipasaka niini sa Office of the Ombudsman tungod sa giingong kalapasan ni Baricuatro sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act (Republic Act No. 3019).
Kini maoy ikaupat nga kaso nga gipasaka ni Byron batok kang Baricuatro ning tuiga.
Kabahin kini sa giingong delayed submission sa gobernadora sa Annual Budget alang sa Fiscal Year 2026.
Base sa unom ka pahina nga complaint, gisaysay niini nga Nobiyembre 7, 2025, na nakasumiter sa importanteng dokumento ang buhatan sa gobernador ngadto sa buhatan ni Cebu Vice Governor Glenn Soco pinaagi sa Sangguniang Panlalawigan (SP) Secretary.
Nagtuo si Garcia nga ang gihimong paglangan sa pagsumiter sa proposed budget nakalapas sa Sec. 318 sa Republic Act No. 7160 ubos sa Local Government Code of 1991.
Base sa lagda, gikinahanglan nga maduso ang proposed budget “not later than October 16”.
Kini maoy gibasehan ni Garcia nga angayang moatubang sa kasong may kalapasan sa grave misconduct, gross neglect of duty, abuse of authority, gross incompetence and negligence, conduct unbecoming of a public official, ug conduct prejudicial to the best interest of the service ang kasamtangang gobernador.
“The delayed submission constitutes a “clear and blatant violation” of Section 318 of the Local Government Code, which expressly provides that failure to submit the budget on time may subject the local chief executive to criminal and administrative penalties,” asoy niini.
Gihimug-atan sab niini ang lagda sa Department of the Interior and Local Government (DILG) nga nagsaysay sa deadline ug nag-warning sa posibleng mga sanction nga atubangon sa mosupak niini.
Matod ni Garcia nga ang kalangay giingong naghatag og “undue injury to the government and the public.”
Sa nasayran upat na ka mga kaso ang giduso ni Byron batok ni Baricuatro kalabot sa kontrobersiya sa sea ambulance, ikaduha ang hulagway ni
Baricuatro nga giingong nagsul-ob og SWAT uniform, ug ang criminal case labot sa gihimong rennovation sa governor’s office.
Una na nga namahayag ang Kapitolyo nga nauwahi kini pagduso sa budget tungod sa gihimong makuti nga pagsusi sa matag buhatan pagseguro nga mohaom sa gikinahanglan nga serbisyo sa katawhan ang mahiusahan nga pundo alang sa 2026.
Subay niini, wala pa moluwat og pamahayag ang gobernador sa maong kaso. / ANV