Ikog sa igtatari migimaw, kawatan nasakpan

Paldo na unta ang kawatan, apan nigimaw ang ikog sa manok igtatari nga iyang gitago sa sulod sa jersey hinungdan nga siya nasakpan niadtong alas 1:20 sa kadlawon sa Huwebes, Hulyo 16, 2026, sa Barangay Poog, Dakbayan sa Toledo.
Ang biktima mao si Jupiter Pantoñal Villanueva, 52, tag-iya sa manok, residente sa Barangay Poog, Dakbayan sa Toledo, samtang ang suspek nga si alyas Romel, 40, taga Barangay Combado, Lungsod sa Balamban, gitanggong na sa Toledo Police Station.
Matod ni Atty. Police Lt. Col. Verniño Noserale, hepe sa Toledo Police Station, usa sa mga silingan sa biktima ang nakakita ug nakapasakop sa suspek. Gikan sa iyang lakaw ang saksi, namatikdan niya ang usa ka dili pamilyar nga lalaki nga naglingkod sa motorsiklo duol sa vulcanizing shop, busa iyang gibantayan ang lihok niini.
Wa madugay, niduol ang suspek sa punoan sa acacia diin gihigot ang mga manok igtatari sa biktima ug gipunit ang usa ka puwang manok nga iyang gipasok sa sulod sa jersey. Dihang namatikdan kini sa saksi, iyang giduol ang suspek ug gipangutana unsay iyang gitago sa tiyan, apan nanghimakak kini nga adunay gikuha ilawom sa acacia.
“Nagsige ni siya'g deny nga wala daw siyay gikuha. Unya migimaw man ang ikog sa manok nga puwa, nadakpan” dugang ni Noserale. / GPL