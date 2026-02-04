Ilabay nga basura sa Cebu City ngadto sa ‘Lacion limitahan

Gitahod ni Mayor Nestor Archival ang desisyon sa Kagamhanan sa Lungsod sa Consolacion sa pag-limit sa gidaghanon sa basura nga madawat niini gikan sa Siyudad sa Sugbo.
Tungod niini, paspas nga nag-adjust ang siyudad sa ilang pamaagi aron maminusan ang pagsalig sa mga landfill.
Ubos sa bag-ong kamanduan sa Consolacion, limitahan na sa 100 hangtod 150 metric tons matag adlaw ang mahatod sa dakbayan, layo ra sa kanhi 300 ka tonelada nga naandan kaniadto.
“Ilang desisyon na, ug ato nang respetuhon. Mangita ta og laing pamaagi sa pagdumala sa atong basura,” matod ni Archival.
Aron masulbad ang kakuwang sa labayanan, agresibong ipatuman sa dakbayan ang waste segregation ug shredding sa mga basura diha mismo sa mga barangay.
Pinaagi niini, nakuhaan na og 50 ka tonelada ang inadlaw nga basura sa siyudad—gikan sa 600, nahimo na lang kining 550 ka tonelada.
Dugang sa mayor, ang Carbon Public Market nagproseso na og 15 ngadto sa 20 ka tonelada nga biodegradable nga basura matag adlaw aron himuong abono.
Ang mga madunot nga basura dili na idiretso sa landfill kondili i-compost aron magamit sa urban farming.
Ang mga basura na lang nga dili gyud mapuslan o dili madunot ang ihatod sa mga landfill.
Makigtagbo ang mayor sa mga kapitan sa barangay aron maseguro nga estrikto ang pagpatuman sa paglainlain sa basura sa matag panimalay.
Matod ni Archival, ang disiplina sa komunidad mao ang yawe aron dili mapuno ang siyudad sa basura, ilabi na human sa krisis sa Binaliw landfill niadtong Enero 8.
Tumong sa maong mga lakang nga ma-stabilize ang sitwasyon sa basura sa dakbayan samtang nagtukod og sistema nga mas malungtaron ug dili na magsalig sa pagpangita og labayanan sa ubang lungsod. / CAV