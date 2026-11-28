Taodtaod nang nagpuyo na ang mga pamilya ilawom sa duha ka mga haligi sa SRP Viaduct sa Barangay Ermita, Cebu City. Ang uban kanila nanimuyo na dinhi bisan sa wala pa ang pandemya sa COVID-19.
Nahimo nilang puy-anan ang mga luna ilawom sa dagkong estrukturang konkreto human nademolis ang ilang mga balay ang uban nasunogan.
Dili kasarang og bayad sa abang o pagbaton og kaugalingong puy-anan.
Lakip kanila sila si Armi, 42, ug Arman, 54, nga orihinal nga mga residente sa Barangay Pasil. Napugos sila pagbalhin human naapektuhan ang ilang balay sa proyekto sa pagpalapad sa Guadalupe River. Bisan pa og adunay kapilian nga relokasyon, layo ra kaayo ang gisugyot nga lugar gikan sa ilang naandang panginabuhian ug komunidad. Dili usab kaya sa magtiayon ang mga gasto sa pagmentinar sa usa ka balay.
Laing magtiayon nga nagpuyo ilawom sa viaduct mao sila si Rolando, 52, ug ang iyang asawa nga si Marisa, 50, nga nag-atiman sa ilang walo ka mga anak.
Nanginahanglan og P500 kada adlaw si Rolando isip boluntaryong trabahante nga gitahasan sa pagpanglimpyo sa Guadalupe River.
Bisan pa sa ilang lisod nga kahimtang sa pagpuyo, adunay mga residente nga nagsalig sa duol nga katubigan sa baybayon alang sa ilang pagkaon.
Si Arman ug ang ubang mga residente mangisda sa daplin sa baybayon aron adunay makaon sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan.
Bisan pa og nahimong kapasilongan ang SRP Viaduct alang sa maong mga pamilya, ang pagpuyo ilawom sa mga haligi niini nagbutang kanila sa posibleng peligro sa estruktura, kalikopan ug kaluwasan sa publiko. / Juan Carlo de Vela