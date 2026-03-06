Ilegal nga bansohan, quarry, gironda sa CIDG 7; tag-iya sikop

Nasikop ang usa ka 50-anyos nga lalaki human gironda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Mandaue City Field Unit ang usa ka ilegal nga bansohan ug quarry operation niadtong Biyernes sa buntag, Marso 6, 2026.
Giila ang dinakpan nga si Noel Gerongco Caparoso, residente sa Purok Lutheran, Barangay Santa Cruz, Lungsod sa Liloan.
Gilusad sa CIDG 7 ang ronda alas 8:22 sa buntag isip bahin sa ilang flagship program nga “Oplan Kalikasan.”
Sumala sa taho, ang bansohan ni Caparoso ilegal nga namaligya og mga solid wood sama sa Mahogany, Molave, ug Gmelina nga walay pagtugot gikan sa Department of Environment and Natural Resources (DENR).
Gawas sa ilegal nga kahoy, nasuta sab sa surveillance ug validation sa CIDG ug DENR 7 nga nag-operate og ilegal nga quarry ang suspek sa sapa sa Campo 4, Dakbayan sa Talisay bisan pa man sa kakuwang sa gikinahanglang mga permit.
Nakuha gikan sa dapit ang usa ka Isuzu dump truck nga may Plate No. JAS 5158; usa ka Fuso Fighter dump truck, Plate No. XNA 337 nga puno sa 5 cubic nga bas; ug duha ka pala nga gigamit sa pagpanguha og bas ug graba.
Ang suspek kasamtangang anaa sa kustodiya sa mga awtoridad ug mag-atubang og mga kasong kalapasan sa Section 77 sa Presidential Decree 705 (Revised Forestry Code of the Philippines); ug Republic Act 7942 (Philippine Mining Act of 1995). / AYB