Ilegal nga nanagat sa Madridejos, sikop

Duha ka mananagat nga taga Iloilo ang gidakop sa mga sakop sa hiniusang pwersa sa Philippine Coast Guard, Madridejos Police Station, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources-Department of Environment and Natural Resources-BFAR/DENR ug Bantay-Dagat human nasakpan nga ilegal nga nanagat sa kadagatan sa Madridejos ala 1:55 sa hapon, Sabado, Abril 18, 2026.
Ang mga nadakpan mao silang Jojen Delos Reyes Juarez, 32, boat mechanic, ug Mark Joseph Olmido Regala, 40, boat captain, pulos taga Barangay Tabogon Carles, Iloilo City.
Nasakmit sa mga operatiba ang usa ka fishing boat nga dunay marka nga JF JOSHUA nga gibana-bana nga mokantidad sa P1.5 million, 100 kilos sa nagkalainlaing matang sa isda nga ilang kuha nga dunay estimated market value nga P30,000 ug mga gamit sa pagpanagat.
Sa imbestigasyon sa Madridejos Municipal Police Station, nga samtang nagpahigayon ug anti-illegal fishing operation ang mga awtoridad, ilang naaktuhan ang mga mananagat nga nigamit og pukot nga gitawag og hulbot-hulbot, nga hugot nga gidili sa balaod.
Kini nga matang sa panagat makadaot sa corals nga maoy puy-anan sa mga isda.
Tungod niini, gidakop sila deretso sa kalapasan sa Municipal Ordinance No. 014 sa maong lungsod.
Ang mga nakuha nga ebidensya sama sa fishing boat ug mga kagamitan sa ilegal nga panagat ang gikustodiya na karon sa BFAR/DENR.
Samtang giandam na sab ang kaso nga ipasaka batok kanila. / AYB