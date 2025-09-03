‘Ilegal’ nga pagpangalot nadiskubrian sa Binaliw

Gipasanginlan ang usa ka pribadong kontraktor nga nihimo og ‘ilegal’ nga pagkalot sa yuta duol sa Binaliw landfill.
Kini nakakuha sa atensiyon sa Konseho sa Siyudad sa Sugbo, subay sa giduso ni Konsehal Joel Garganera ug sa usa ka joint inspection report gikan sa Cebu City Environment and Natural Resources Office (CCENRO).
Sa report nga gipetsahan og Hulyo 25, 2025, gikompirmar sa CCENRO nga ang JT AYNE Constructions nihimo og dako nga pagpangalot ug paghakot sa yuta sa bukirang barangay nga wala makakuha og permit gikan sa Cebu City Mining Regulatory Board (MRB).
Ang mga opisyal sa barangay ug mga inspektor sa CCENRO nakakaplag nga ang proyekto nakahakot na og gibana-bana nga 3,000 ka truckloads sa yuta sukad Nobiyembre 2024.
Ang site inspection sa Hulyo 24, 2025, nagpadayag nga ang kalihukan dunay pagtugot sa tag-iya sa property nga si Rogelio “Elyot” Ople.
Siya niangkon nga gihatagan ang JT AYNE Constructions og permiso aron patagon ang yuta human ang usa ka right-of-way project.
Matod ni Kapitan Viviane Ruste sa Binaliw, ang JT AYNE una nang nangayo og pagtugot sa pagtukod og motor pool para sa ilang mga dump truck, apan ang gidak-on sa paglungag gihulagway nga sobra ra kaayo alang sa maong katuyoan.
Giapil sab sa inspeksyon ang Prime Integrated Waste Solutions Inc. (PIWS), kanhi ARN Central Waste Management Inc., tungod sa pagpadayon sa earth-moving sa landfill bisan pa sa kakuwang sa CCMRB permit.
Ang ilang permit na-expired ug bisan pa sa mga advisory, ang PIWS wala gihapon ni-re-apply.
Sa mao gihapong adlaw, ang CCENRO ug mga opisyal sa Barangay Binaliw niinspeksyon sa site sa Powerplus Aggregates Systems Co. Ltd. nga nahimutang duol sa utlanan sa Consolacion.
Nakita sa mga inspektor ang mga heavy equipment nga nag-operate, dagko nga kinalotan, ug ang drone footage nagpakita og mga trail nga nagkonekta sa dig site ngadto sa crusher ug washery facility sa kompanya.
Usa ka inhenyero nga nagrepresentar sa Powerplus niangkon nga ang kompanya bag-o lang nakakuha sa property apan wala makapakita og deed of sale o ang mga permit nga gikinahanglan ubos sa Cebu City Mining Ordinance (City Ordinance 2115).
Ang representante niangkon nga ang pagkalot kabahin sa mga pagpangandam alang sa usa ka giplano nga water impounding system aron makunhuran ang epekto sa El Niño.
Apan namatikdan sa CCENRO nga ang gilapdon sa gikalot nga yuta kadudahan nga gamiton alang sa pag-abuno nga susama kini sa quarrying.
Gikompirmar sab sa mga opisyal sa barangay ug CCENRO nga ang site nasakop sa hurisdiksyon sa Siyudad sa Sugbo, taliwala sa pangangkon sa Powerplus nga kadaghanan sa ilang mga operasyon naa sa Consolacion.
Ang tag-iya sa lote nga si Mr. Patigayon, kansang property kasikbit sa site, nisang-at na og reklamo sa barangay kabahin sa pagpangalot.
Sa duha ka kaso, ang CCENRO nidesisyon nga ang mga earth-moving works naglangkob sa ilegal nga operasyon nga naghatag og hulga sa kalikupan, ilabi na nga ang Binaliw gilista isip landslide-prone ubos sa Executive Order No. 13 o “Oplan Likay sa Landslide.” / CAV