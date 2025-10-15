Ilegal nga pagpangubkob ipaimbestigar ni Pam

Ipasusi sa kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang nagpadayong illegal quarry operations sa mga kasapaan.
Kini maoy gimando ni Gobernador Pamela Baricuatro sa legal officers sa Kapitolyo subay sa nadawat niining yangungo gikan sa grupo sa mga raliyesta kabahin sa environmental violations sa quarry operations sa lalawigan.
Pipila ka mga grupo ang nihimo og lihok protesta atubangan sa Kapitolyo sa buntag sa Oktubre 15, 2025, aron ipadungog ang ilang yangungo ngadto sa gobernador.
Nikanaog si Baricuatro gikan sa iyang opisina ug giduol ang mga polis nga nibarikada ug gimanduan nga pasagdan lang ang mga nag-rally sanglit wala man kini mohimo og kadaot.
Nakighinabi siya sa naasoy'ng grupo sulod sa dili mominos 15 minutos diin iyang gisusi ang mga dokumento nga naglatid sa reklamo.
Dili kini maoy labing unang higayon nga nimando si Baricuatro sa pagpasusi sa mga quarry activities sa probinsiya. / ANV