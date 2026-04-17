Ilegal nga sigarilyo, gipangsakmit sa Bohol

Usa ka negosyante og ilegal nga mga sigarilyo ang nadakpan sa kapulisan atol sa gilusad nga buy-bust ala 1:15 sa hapon, Huwebes, Abril 16, 2026, sa Purok 1, Barangay Suba, Lungsod sa Anda, Probinsiya sa Bohol.
Ang nasikop giila nga si Severino Amper alyas Jundi, 45 anyos, taga Purok 3 sa maong barangay. Nasakmit sa kapulisan ang 56 ka reams sa Jhonhill cigarettes nga mobalor ang tanan sa P56,000.
Ang Anda Municipal Police Station nihingusog sa kampanya batok sa ilegal nga pagpamaligya sa mga sigarilyo nga nakalapas sa Graphic Healthy Warnings Law.
Nakadawat sila og impormasyon nga dunay negosyate nga maoy tinubdan sa mga pinayuhot nga sigarilyo sa maong lungsod. Tungod ani, nilusad dayon sila og intelligence monitoring ug sa dihang nasuta nila nga tinuod ang maong kasayuran, nipahigayon dayon sila og buy-bust nga niresulta sa pagkasakmit sa mga sigarilyo.
Ang mga nakuhang ebidensya anaa sa kustodiya sa Anda Municipal Police Station ug gipasakaan na og kasong kalapasan sa Section 6, Republic Act 10643 kun Graphic Health Warnings Law ang maong dinakpan. / AYB